Petr Yan revela que sofreu ruptura do LCA e inúmeras lesões após o UFC 299

Petr Yan provavelmente perderá o resto de 2024 depois de revelar que está se encaminhando para uma cirurgia após sofrer uma série de lesões em sua vitória mais recente no UFC 299.

O ex-campeão peso galo do UFC derrotou Song Yadong para quebrar uma seqüência de três derrotas consecutivas que remontava a 2022, quando caiu para Aljamain Sterling em uma batalha que lhe custou o título de 135 libras. O russo ficou fora de ação quase exatamente um ano após a derrota para Merab Dvalishvili, mas se recuperou de forma impressionante com seu desempenho contra Song em março.

Infelizmente, parece que Yan terá que esperar quase mais um ano antes de marcar sua próxima luta no octógono.

“Portanto, a ressonância magnética confirmou ruptura do LCA, ruptura do menisco e lesão na virilha”, escreveu Yan no Twitter. “A cirurgia está marcada para amanhã. Nada vai me quebrar, estou determinado a voltar mais forte do que nunca em pouco tempo.”

Então a ressonância magnética confirmou ruptura do LCA, ruptura do menisco e lesão na virilha. A cirurgia está marcada para amanhã. Nada vai me quebrar, estou determinado a voltar mais forte do que nunca em pouco tempo – Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) 18 de março de 2024

Um LCA rompido ou rompido no joelho é a pior das lesões para Yan, com o tempo de recuperação dessa cirurgia normalmente levando de nove meses a um ano. Não está claro se a ruptura do menisco ocorreu no mesmo joelho, mas os médicos de Yan provavelmente repararão o dano causado durante a mesma cirurgia em seu LCA.

É uma notícia infeliz para o lutador de 31 anos, que buscava ganhar impulso na categoria após uma seqüência de três derrotas consecutivas, que incluiu uma guerra de idas e vindas com o futuro campeão Sean O’Malley, que terminou em uma navalha. decisão dividida próxima.

Após a vitória sobre Song no UFC 299, Yan disse que estava aberto a qualquer adversário difícil que a promoção lhe oferecesse, com inúmeras opções disponíveis no ranking do peso galo.

Agora parece que Yan terá que esperar para lançar qualquer desafio até o próximo ano, quando estiver curado e pronto para competir novamente após sua próxima cirurgia.