Pharrell Williams e Miley Cyrus finalmente revelam uma colaboração de 12 anos com o vídeo “Doctor (Work It Out)”

Pharrell Williams e Miley Cyrus são grandes nomes da indústria musical e, embora a colaboração entre eles tenha sido frutífera no passado, eles finalmente lançaram um vídeo para sua música “Doutor (resolva isso)” na sexta.

Pharrell Williams e Miley Cyrus estreiam o vídeo de sua nova colaboração “Doctor (Work It Out)”YouTube

“Doctor (Work It Out)” é o novo vídeo de Miley Cyrus

Williams e Ciro tiveram sucesso anterior com sua colaboração de 2014 em “Com Get it Bae” do álbum “Girl” de Miley, e é por isso que os fãs abraçaram a nova música e vídeo do antigo Produtor NERD.

De acordo com uma entrevista com Zane Lowe da Appel Music 1, ambos os artistas revelaram que embora o vídeo seja novo, a música data de 2012, mas não foi lançada até agora, depois de ter sido marinada por mais de uma década.

Nós simplesmente acreditamos muito no tempo e em tudo que acontece quando deveria Miley Cyrus

Na entrevista de Lowe, Pharrell mencionou: “Sabíamos que era cedo, nunca se sabe. E há um momento em que você sente que algo está pegajoso, mas pode sentir que o ambiente não está pronto para isso.”

Enquanto isso, Cyrus acrescentou: “Nós simplesmente acreditamos muito no tempo e em tudo que acontece quando deveria. E ao redor Grammy, Pharrell e eu estávamos conversando sobre lançar a músicae parecia que foi um acaso, e houve tantos alinhamentos e tantos momentos que me fizeram saber que agora era o momento perfeito.”

Pharrell Williams e Miley Cyrus acharam que era a hora certa

O cantor de “Wrecking Ball” continuou “E então, às vezes, as coisas em nosso passado fazem mais sentido em nosso presente do que nunca.acho que a naturezaa celebração, o sentimento, principalmente com o vídeo, a alegria, a dança, o desapego, é o que essa música sempre precisou.” Concluiu.

O vídeo de “Doutor (resolva isso)” apresenta Cyrus em um fundo todo branco enquanto ela executa uma coreografia que parece fácil.