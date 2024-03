Piers Morgan afirma que a pressão causou um ‘colapso’ mental de Kate Middleton

Kate Middleton e Príncipe William são a terceira família mais importante do Reino Unido depois do primeiro-ministro Rishi Sunak‘areia Rei Carlos IIIfamílias, e é precisamente por isso que Piers Morgan acha Kate Middleton sofreu um colapso mental ao desaparecer dos olhos do público.

Middleton raramente foi vista desde dezembro e especialmente desde 17 de janeiro, quando foi anunciado que ela havia sido submetida a uma cirurgia abdominal planejada por motivos não revelados, levando muitas pessoas a questionarem o que está acontecendo a portas fechadas.

Kate Middleton e o negócio por trás de seu misterioso desaparecimento

Vários especularam que a cirurgia poderia ter sido uma histerectomia ou procedimento semelhante para controlar refluxos ácidos após o nascimento de três filhos, enquanto alguns suspeitam que algo muito mais sombrio está em jogo, como Morgan.

“Acho que a pressão sobre Kate está sendo totalmente insuportável há muito tempo” Morgan disse ao TMZ. “Não me chocaria se ela tivesse tido algum tipo de colapso.”

“Eles passaram por uma grande crise de saúde e ela está tentando criar três filhos pequenos no aquário da família real. Se você juntar tudo isso, é muito para qualquer jovem lidar.”

Existe precedente histórico para isso?

Talvez não com Middleton ela mesma, que sempre pareceu abraçar o papel, mas certamente com a esposa de Príncipe Harry (Williamirmão) e sua mãe princesa Dianaque lutaram para fazer parte da Família Real.

Isso porque casar com alguém da família real traz consigo um conjunto único de pressões e desafios que podem impactar profundamente o bem-estar mental e emocional de uma pessoa. princesa DianaOs comentários sinceros de Elizabeth sobre as dificuldades que enfrentou como membro da família real lançaram luz sobre a natureza isolante e exigente da vida real.

As suas lutas contra os sentimentos de isolamento, juntamente com as expectativas depositadas sobre ela como esposa de um futuro rei, sublinharam a imensa pressão que ela sofreu e levou a graves problemas de saúde, como a bulimia.

De forma similar, Meghan MarkleAs revelações de Elizabeth sobre suas próprias lutas como membro da Família Real, incluindo o racismo, destacam ainda mais o intenso escrutínio e o estresse que acompanham o casamento com alguém da realeza.

A admissão da ex-atriz de contemplar o suicídio e suas batalhas com problemas de saúde mental revelaram o profundo impacto das expectativas da Família Real e do escrutínio público no estado mental e emocional de um indivíduo.

A pressão de viver de acordo com tradições centenárias, navegar no intenso escrutínio dos meios de comunicação social e aderir a protocolos rigorosos pode prejudicar o sentido de identidade, autonomia e bem-estar mental de uma pessoa. Casar-se com alguém da família real muitas vezes significa sacrificar as liberdades pessoais e a privacidade, ao mesmo tempo que enfrenta constante escrutínio e críticas públicas.

Embora o fascínio da realeza possa ter um apelo romântico e idealista, a realidade da vida dentro da família real pode ser muito mais complexa e desafiadora do que quem está de fora pode imaginar. As histórias de princesa Diana e Meghan Markle servem como lembretes comoventes das imensas pressões e lutas que podem acompanhar o privilégio de casar com alguém da realeza.