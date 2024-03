Piers Morgan não compra a linha do tempo das fotos de Kate Middleton, parece muito saudável

Kate Middleton não poderia ter tirado sua infame foto do Dia das Mães uma semana antes de ser postada, porque, ao contrário dos projetos de imagens photoshopadas… IRL ela parecia muito mais doentia naquela época… pelo menos, de acordo com Piers Morgan .

Sentamo-nos com o famoso apresentador e jornalista britânico para o nosso novo documentário sobre Kate Middleton – que vai ao ar quinta-feira à noite na FOX – e ele revelou algumas informações sobre a aparência da princesa durante a primeira semana de março… o momento em que Kate e o palácio afirma que a foto do Dia das Mães foi tirada.

De acordo com Morgan, uma fonte que viu Kate naquela época disse a ele que ela parecia muito mais magra do que o normal, e nem de longe a imagem brilhante de saúde mostrada em a agora infame foto .

É claro que o mundo inteiro está esperando ansiosamente para saber o que realmente está acontecendo com a Princesa de Gales desde que passou pelo menos 2 semanas em um hospital e desaparecendo completamente da vista do público por quase 3 meses.

Com o palácio divulgando muito pouca informação e sendo pego no erro do photoshop do Dia das Mães… decidimos nos aprofundar no que realmente está acontecendo com a família real.