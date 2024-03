Pippa Middleton se torna a melhor aliada de Kate durante o câncer, apesar das críticas

Pippa MiddletonO papel de uma irmã solidária foi destacado enquanto sua irmã mais velha, Kate, enfrenta uma batalha contra o câncer. Conhecida mundialmente desde o seu papel fundamental como dama de honra no casamento de Kate com Príncipe William em 2011, Pippa continua a apoiar a irmã durante esta inesperada crise de saúde.

De acordo com o The Sun, em meio às dificuldades de saúde de Kate, ela conta com o apoio inabalável de sua família imediata, incluindo Pippa. Conforme observado pelo comentarista real Richard Fitzwilliamso forte vínculo compartilhado pelas irmãs, junto com seus pais Michael e Carole Middleton e irmão James, é considerado crucial para Kate durante este período desafiador.

“Sabemos que ela é [Kate] tenho um apoio muito próximo[ive] família e, em segundo lugar, que o apoio está fora do radar”, disse Fitzwilliams.

“Os Middletons são claramente uma parte muito, muito importante da vida dela e de William. No momento, absolutamente crucial, eu diria.

“Sabemos que existe um vínculo tremendamente forte entre a mãe dela [and] seus pais, também irmãos, e também que moram próximos ou relativamente próximos. Então, sim, com certeza, acho que isso é importante.

“Acho que os Middletons serão a sua rocha e também serão tremendamente úteis, especialmente no que diz respeito às crianças.”

Um relacionamento próximo apesar da controvérsia recente

Esses relatórios parecem anular qualquer ruptura potencial em seu relacionamento. Pippa foi recentemente vista de bom humor durante as férias, o que levou muitos observadores a pensar que ela não devia ter se dado muito bem com Kate, visto que esta última tinha passado recentemente por problemas de saúde.

Mas Kate e Pippade idade próxima, mantêm um relacionamento estreito desde a infância, morando juntos no Chelsea, em Londres, quando tinham vinte e poucos anos.

Atualmente, Pippa mora perto KateA casa de Adelaide, Adelaide Cottage, em Windsor Estate, ao mesmo tempo em que cuida de sua própria família com o marido James Matthews e seus três filhos.

As experiências compartilhadas, desde os dias de universidade na Escócia até a navegação em empreendimentos profissionais em Londres, solidificaram seu vínculo.