‘Platinum’ Mike Perry diz que Jake Paul é a luta dos sonhos no BKFC

Mike Perryé a cara do BKFC… então, perguntamos ao Platinum, qual é a luta dos seus sonhos?!

Sua resposta … “Jake Paulo!”

Perry, de 32 anos, sentou-se com Babcock é oPrograma de TV TMZ Sports” (vai ao ar durante a semana em FS1) do escritório do TMZ esta semana, quando perguntamos a ele quem estava no topo de sua lista de alvos.

“Jake Paul, cara”, disse Mike … “Se ele machucar Mike Tyson, mano, deixe-me atender, mano.”

Perry é um grande fã de Iron Mike TysonAliás… e obviamente está pronto para receber alguma vingança se The Problem Child machucar Tyson durante sua briga de 20 de julho no AT&T Stadium, no Texas.

Perry e Paul – 9-1 como boxeador profissional – têm alguma história. Mike serviu brevemente como sparring de Jake em 2021, antes de sua luta com Ben Askren (Jake nocauteou o astro aposentado do MMA). Basta dizer que os homens têm opiniões diferentes sobre quem leva a melhor sobre o outro.

Mas, antes de começarmos a sonhar com um Perry vs. Mega luta de Paul, Mike está com as mãos sem luvas ocupadas Thiago Alves … o veterinário de esportes de combate com quem ele enfrentará no Knucklemania 4 em 27 de abril no Peacock Theatre.

Perry, que pode muito bem ter sido feito para o boxe com os nós dos dedos, está 4-0 na promoção… com vitórias sobre Eddie Álvarez, Juliana Lane, Página de Michael Venom, dar Lucas Rockhold.

Mike diz que planeja aparecer no próximo mês de uma forma ainda mais perigosa… uma proposta assustadora.



