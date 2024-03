Policiais em busca do chefe de Kansas City, Rashee Rice

Policiais estão em busca do Wide Receiver do Kansas City Chiefs Arroz Rashee … e tudo acabou em um acidente de carro muito grave.

Um carro registrado em nome de Rice se envolveu no acidente, que ocorreu pouco depois das 18h de sábado… isso de acordo com o Notícias da manhã de Dallas .

Não está claro a extensão dos ferimentos… idem por que os policiais estão procurando por Rice. Parece que a polícia acredita que Rice, cujo time venceu o Super Bowl este ano, pode ter deixado o local do acidente sem deixar informações de identificação, embora os detalhes não sejam claros. Também não se sabe quem causou o acidente.

Existem poucos detalhes disponíveis até agora, espera-se que o acidente seja descrito como “grave”. Houve um acidente relatado na mesma área e na mesma época – com as consequências sendo capturadas pela câmera.

Verificamos com a prisão e parece que até agora a polícia não localizou Rice.

O TMZ entrou em contato com Rice e com as autoridades… até agora, nenhuma resposta.