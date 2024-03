Político de Michigan jura que os ônibus da equipe Gonzaga Hoops estão cheios de ‘invasores ilegais’

Político de Michigan Matt Maddock está convencido de que vários ônibus lotados com o time masculino de basquete Gonzaga estavam na verdade lotados de “invasores ilegais” – e apesar de ter sido provado que estava errado… ele ainda insiste que é verdade.

Maddock postou o absurdo em sua página X na noite de quarta-feira… depois de ver três grandes ônibus sendo escoltados pela polícia para longe do Aeroporto Metropolitano de Detroit.

O membro da Câmara dos Representantes do MI – um republicano – disse aos seus quase 2.000 seguidores: “Acontece agora mesmo. Três autocarros acabaram de ser carregados com invasores ilegais no Metro de Detroit”.

“Alguém tem alguma ideia de para onde eles estão indo com a escolta policial?”

Acontece, porém, que os passageiros dos veículos não eram outros senão o esquadrão de basquete dos Bulldogs – que tinha acabado de desembarcar na cidade para se preparar para o seu enorme confronto no torneio da NCAA contra o No. Purdue Boilermakers com 1 semente na sexta-feira.

Sabemos que isso é verdade… porque a Autoridade Aeroportuária do Condado de Wayne confirmou em um comunicado para CNN que os ônibus chegaram no início da noite para transportar não apenas os Zags, mas também as outras três equipes que irão competir no Sweet 16.

Maddock, no entanto, ainda jurou que não estava errado na quinta-feira… dobrando – antes de triplicar mais tarde.

“Sabemos que isso está acontecendo”, disse ele em um tweet de acompanhamento. “Cem mil ilegais estão entrando em nosso país. Sabemos que isso está acontecendo em Michigan. Nosso próprio governador está oferecendo dinheiro para acolhê-los! Como não podemos confiar nas #FakeNews para investigar, os cidadãos o farão. O processo de investigação destes questões levam tempo.”