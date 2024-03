Ponte Baltimore Key desaba após ser atingida por navio, mostra vídeo

A ponte Francis Scott Key de Baltimore desabou na terça-feira depois de ser atingida por um grande navio de carga, causando um possível incidente com vítimas em massa que foi capturado em vídeo.

Confira esta filmagem impressionante do navio batendo na ponte de aço em forma de arco, que de repente desabou no rio Patapsco e se partiu em pedaços diante de nossos olhos chocados.

As autoridades de Maryland acabaram de realizar uma conferência de imprensa, contando ao público o que sabem até agora.

A partir de 1h30 … ligações para o 911 começaram a inundar o Corpo de Bombeiros de Baltimore, relatando o que as autoridades mais tarde descreveram como uma “emergência terrível”.

Vários veículos que cruzavam a ponte naquele momento caíram no rio abaixo, mas não ficou claro quantos.

Vídeo que acabei de me enviar da Key Bridge desabou em Dali. @wusa9 pic.twitter.com/cUhf0W4F9H

O navio de carga pegou fogo depois de atingir a ponte. Funcionários da imprensa pareciam sugerir que estavam em comunicação com a tripulação do navio, cujo status atual era desconhecido.

Mergulhadores e equipes de busca responderam, escaneando as águas geladas com sonares em busca de mais de 7 pessoas e possivelmente mais. Duas pessoas foram resgatadas – uma delas com ferimentos graves.