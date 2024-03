Por que a polícia foi chamada à casa de Tyreek Hill? Aqui está o que diz o relatório

J.apenas meses depois Golfinhos de Miami receptor largo da estrela, Monte Tyreek, cancelou seu divórcio para Keita Vaccaro e demitiu seu advogado, a polícia foi chamada à sua propriedade devido a uma briga entre os dois.

O incidente ocorreu em janeiro de 2024 e afirma-se que Hill estava ao telefone com seu primoque chamou a polícia depois de ouvi-lo gritar com sua esposa.

Tyreek Hill critica Rick Ross por tentar tirar vantagem de seu sofrimento durante um incêndio em uma casa

A polícia chegou e acalmou a situação, durante a qual também se afirma que ele bateu na mulher com um charuto, segundo o Miami Herald. O incidente começou devido a um discussão sobre acordos nupciais.

No entanto, como não houve relatos conflitantes e nenhuma evidência de qualquer crime ou violência, Hill não foi preso pelos policiais presentes no local e mais tarde ele se desculpou via NBC Sports.

“Perdi meu verdadeiro eu, daquilo que meus avós me criaram para ser quando entrei na liga”, Colina disse na época. “Esqueci completamente meu relacionamento com Deus. E isso realmente ficou evidente.”

Não é o primeiro incidente de Hill

Quando ele jogou pelo Kansas City Chiefs ao lado Patrick Mahomes, Colina foi redigido com atraso pela franquia devido a denúncias pendentes de violência doméstica contra ele.

Hill foi investigado por agressão a sua esposa então grávida enquanto ele também estava sob investigação depois que seu filho quebrou o braço, com os promotores confirmando que um crime foi cometido, embora Hill tenha sido considerado inocente.

“Estamos profundamente preocupados com esta situação e preocupados com a saúde e o bem-estar da criança em questão”, afirmou. Steve Howe, disse um promotor do Kansas na época. “Uma criança ficou ferida.

“Então, sim, como promotor, como pai de quatro filhos, sim, fico frustrado quando alguém machuca uma criança e você não pode fazer nada a respeito.”

Legalmente, inocente é uma distinção importante de inocente. Inocente significa muitas vezes que não houve provas suficientes para condenar “além de qualquer dúvida razoável”, enquanto inocente significa que a pessoa não pôde/não cometeu o crime.