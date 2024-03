Por que Christian Wood pediu uma ordem de restrição contra sua ex-namorada, a modelo Yasmine Lopez?

Los Angeles Lakers avançar Madeira Cristã está envolvido em uma dura batalha legal com sua ex-namorada, Yasmin Lopez. As coisas chegaram a um ponto em que ele solicitou uma medida cautelar contra a modelo, mas ela não conseguiu atendê-la, mesmo recorrendo a um investigador particular.

Madeiraum veterano de nove anos que jogou por oito NBA equipes e três Liga G equipes, solicitou a medida cautelar devido a uma série de incidentes envolvendo López. Essas altercações teriam feito com que o jogador “sofrimento mental e emocional”, de acordo com documentos judiciais citados por Radar on-line.

O casal, que tem um filho de oito meses chamado Kobe Seansupostamente terminaram seu relacionamento em Dezembro de 2022e foi aí que começaram os incidentes, incluindo arrombamentos e destruição de propriedade privada, entre outros.

A amarga separação de Wood e Lopez

Um dos primeiros incidentes Lakers’ os detalhes do poder de encaminhamento em seu processo ocorreram em janeiro de 2023. Naquela época, López supostamente pintou com spray o jogador Lamborghini carro.

Em agosto de 2023, a modelo teria invadido a casa do jogador e destruído o imóvel. Mais recentemente, no passado dia 23 de Fevereiro, López e um grupo de amigos dela escalou a cerca da casa do jogador para chegar ao seu Mercedes-Benz e arranhar a pintura do veículo.

Além disso, ela teria aberto outro veículo e o portão da frente e depois atravessado o pátio. Vizinhos alertaram as autoridades e a polícia prendeu López na cena.

Nesse mesmo dia, a polícia disse Madeira que ele poderia buscar o filho com uma amiga da ex-namorada. No entanto, esta outra mulher teria se recusado a entregar o criança e teria feito falsas acusações contra ele através da mídia.

A ordem de restrição

Após os acontecimentos, um juiz concedeu Madeira uma ordem de restrição. Porém, o jogador não conseguiu entregar a ordem, mesmo tendo contratado um investigador particular para fazer o trabalho. De acordo com os documentos, o PI foi até López suposta casa, mas a encontrou vazia, sem sinais de que alguém morasse lá.

Uma investigação mais aprofundada o levou a encontrar outro endereço em Carolina do Norte. No entanto, esclareceram que as suas investigações os levaram a determinar que López é uma modelo e influenciadora que viaja com frequência.

“Este caso exigiria muito mais investigação pesquisar e possível vigilância de locais conhecidos onde o entrevistado visita a fim de efetuar serviço“, explicou o investigador.

A ordem proíbe López de chegar a 100 metros de Madeira, e embora seja temporário, o tribunal marcou uma audiência para determinar se ele o tornará permanente. Para fazer isso, no entanto, Madeira deve entregar a papelada para sua ex-namorada.