Tele Princesa de Gales, Kate Middletonperdeu o culto de Páscoa de domingo na Capela de São Jorge, em Londres, enquanto tentava se recuperar do diagnóstico de câncer, longe dos olhos do público, depois de mais de um mês exigindo uma atualização dela.

A holandesa da Cornualha deu a notícia de que está sofrendo da doença após uma cirurgia abdominal na Clínica de Londres em janeiro de 2024, e disse que deseja privacidade para que possa se curar e que sua família possa navegar pela situação em paz.

Mais tarde, o Palácio de Kensington confirmou que nem ela nem o marido, Príncipe Williamcompareceria à cerimônia em 31 de março, apesar Rei Carlos III encontrando a energia para fazer isso sozinho.

O monarca reinante, que ascendeu ao trono em setembro de 2022, teria tido motivos válidos para pular o evento, mas optou por ir para apresentar uma forte face de solidez em nome de sua família, então o motivo Middleton não tem nada a ver com ela pensar que precisa ser tratada de maneira diferente para Rei Carlos.

Mensagem de apoio do rei Carlos III a Middleton

O rei da Grã-Bretanha também luta contra o câncer e tem 75 anos, 34 anos mais velho que Middleton, mas compareceu à cerimônia como chefe da Igreja da Inglaterra e cumprimentou verbalmente o público quando este lhe desejou uma feliz Páscoa.

O filho de rainha Elizabeth II ele ouviu a resposta dizendo: “E você também”, enquanto ria, sorria e desfrutava de uma breve caminhada do carro até o prédio com sua esposa, Rainha Camila.

“O rei tem mantido contato com a princesa de Gales”, disse uma fonte ao The Mirror. “Desde o momento em que ela foi internada no hospital em janeiro e durante todo o seu atual tratamento contra o câncer.

“Ele está totalmente determinado a dar uma demonstração de unidade à sua família e tranquilizar o público e o mundo em geral de que a monarquia é estável, apesar do atual período tumultuado que atravessa.”