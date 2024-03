Possíveis números do contrato revelados enquanto os Chiefs continuam negociando com Chris Jones

Tele Chefes têm grandes aspirações para 2024. Cidade de Kansas pode se tornar o primeiro time em NFL história de sempre a vencer três consecutivas Super Bowls – mas terá que contornar o teto salarial da liga para manter suas estrelas felizes e bem remuneradas.

Kansas City na segunda-feira colocará oficialmente sua etiqueta de franquia no cornerback L’Jarius Sneed, que pretende assinar um novo contrato enorme e já recebeu permissão para procurar uma negociação. Se Sneed estiver fora do grupo, os Chiefs priorizarão uma extensão para um tackle defensivo de destaque Chris Jones – que deverá comandar um dos contratos mais ricos para um atacante defensivo na história da liga.

Chris Jones, Travis e Jason Kelce riem alto enquanto discutem a melhor corrida de 40 jardas de todos os temposTwitter

Qual será o salário de Jones?

De acordo com ESPNde Jeremy Fowler, Jones‘o próximo contrato exigirá um salário anual de até US$ 28 milhões para o bicampeão titular Tudo profissional. Isto traria Jones a alguns milhões de dólares de Rams de Los Angeles estrela Arão Donaldcujo salário médio anual é superior a US$ 31 milhões. Jatos de Nova York atacante Quinn Williams é outra compensação potencial, já que ele ganhou uma extensão de contrato de US$ 96 milhões no verão passado, que lhe renderá US$ 24 milhões durante a campanha de 2027.

Jones deixou claro que deseja permanecer em Kansas City, onde passou toda a sua carreira profissional até agora. O cinco vezes Pro Bowl A seleção registrou 26 sacks no total nas últimas duas temporadas e ajudou os Chiefs a vencer três campeonatos do Super Bowl. Como membro-chave da sua dinastia – ao lado Patrick Mahomes e Travis Kelce – os Chiefs, claro, têm um interesse significativo em manter Jones, a âncora da sua linha defensiva.

E se os Chefes não conseguirem atender às demandas?

Um aumento surpreendente no teto salarial ajudará Kansas City em seus esforços para chegar a um acordo com Jones, mesmo que as negociações se arrastem após o início do novo ano da liga. 13 de março. No entanto, resta pelo menos uma pequena chance de que os Chiefs não ofereçam a Jones exatamente o que ele procura – nesse caso, outro time poderia atacar o jogador de 29 anos.

A boa notícia para os Chiefs é que não há muitos candidatos ao campeonato com o espaço necessário para contratar Jones, o que significa que suas opções podem ser bastante limitadas no mercado aberto. O Golfinhos de Miami, que perdeu para o Chiefs na rodada wild card dos playoffs, teria que abrir muito espaço para pagar o contrato de Jones. A maioria das equipes que têm espaço suficiente, como o Comandantes de Washington ou o Patriotas da Nova Inglaterraestão nos estágios iniciais de uma reconstrução e podem não estar prontos para lutar até que Jones tenha 32 ou 33 anos.