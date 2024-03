Bayern de Munique recusar-se a participar de guerras de licitações, um princípio que os diretores do clube enfatizaram para Afonso Davies no meio de Real Madrido interesse contínuo do lateral canadense.

O clube alemão tem um histórico de tomar decisões rápidas, independentemente das normas convencionais, como anunciar uma mudança na comissão técnica no meio da temporada. Real Madrido outro interveniente-chave nesta narrativa, adere igualmente às suas estratégias de longo prazo, apesar das pressões externas.

Alphonso Davies chora com o retorno do Canadá à Copa do Mundo

Davies está ciente de que tem até o início de abril para aceitar Bavieraoferta de renovação de contrato ou apresentar uma contraproposta que possa iniciar novas negociações.

Se isso falhar, então ele e seu agente seriam encarregados de trazer à mesa uma oferta potencialmente envolvendo Real Madrid.

Os dois clubes mantêm um relacionamento forte e Los Blancos acompanham de perto Davies e outros jogadores como Jamal Musiala.

Enquanto Baviera visa uma resolução rápida da situação para evitar a perda Daviesreconhecem que uma transferência pode ser inevitável, com um ponto de negociação inicial de 50 milhões de euros.

Por que a perseguição de Davies pelo Real Madrid atingiu um muro?

Bayern de MuniqueA posição da empresa significa que as negociações não estão em andamento. Não há movimento e, nesse sentido, a busca de Los Merengues por Davies estagnou.

Isso não quer dizer que acabou, mas o clube espanhol está confortável com a forma como as coisas estão neste momento.

Real Madrid leva vantagem pelo seu planejamento estratégico, permitindo avaliar com tranquilidade a posição da lateral-esquerda.

Apesar de ter Ferland Mendy e Fran Garciaas incertezas permanecem Mendyrenovação de contrato do próprio, dadas as suas preocupações físicas.

Enquanto isso, o jogador da academia Miguel Gutiérrez apresenta outra opção, com potenciais considerações de transferência, semelhantes ao que aconteceu com Álvaro Morata.

Davies enfrenta uma decisão motivada pela ambição esportiva e não pelo ganho financeiro, embora recebesse um salário competitivo dos gigantes da LaLiga EA Sports.

A Inteligência Artificial, especificamente Olocip, prevê que Davies se destacaria em Real Madridultrapassando 98 por cento dos laterais-esquerdos em todo o mundo.

Esta projeção está alinhada com Real Madridbusca pelos melhores talentos, superando até mesmo os atuais níveis de proficiência de jogadores como Mendy e Fran Garcia. Tais dados suportam Davies‘integração potencial em Carlos Ancelotti‘vapor.