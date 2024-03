Pôster do UFC 300 revelado antes do evento histórico

O pôster do tão aguardado evento UFC 300 foi revelado.

Na luta principal do card histórico, que acontece no dia 13 de abril, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Alex Pereira defenderá pela primeira vez o título dos meio-pesados ​​contra o ex-campeão Jamahal Hill.

Normalmente, os pôsteres do UFC apresentam, pelo menos, os competidores do evento principal, mas o pôster do UFC 300 é mais sobre a conquista e o evento como um todo do que sobre os competidores individuais, como você pode ver abaixo.

Na co-luta principal, Zhang Weili defenderá o título do peso palha contra Yan Xiaonan, na primeira luta pelo título totalmente chinês da história do UFC. Antes disso, o ex-campeão interino dos leves Justin Gaethje colocará seu título “BMF” em jogo contra o outro competidor amigo dos fãs e ex-campeão dos penas Max Holloway.

Confira abaixo a escalação completa do UFC 300.

Cartão principal (22h horário do leste dos EUA, ESPN + PPV)

Alex Pereira x Jamahal Hill — luta pelo título dos meio-pesados ​​do UFC

Zhang Weili x Yan Xiaonan – luta pelo título peso palha do UFC

Justin Gaethje x Max Holloway – luta pelo título BMF

Charles Oliveira x Arman Tsarukyan

Bo Nickal vs.

Card Preliminar (20h ET, ESPN e ESPN +)

Jiri Prochazka vs. Aleksandar Rakić

Aljamain Sterling vs. Calvin Kattar

Kayla Harrison x Holly Holm

Sodiq Yusuff vs. Diego Lopes

Cartão preliminar antecipado (18h ET, ESPN +)

Renato Moicano x Renato Moicano Jalin Turner

Jéssica Andrade vs. Marina Rodrigues

Jim Miller x Bobby Green

Cody Garbrandt x Deiveson Figueiredo