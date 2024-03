Prefeitura de Penedo inicia programa da Semana da Água no Cine Penedo

Estudantes de escolas públicas do município e do Estado assistiram o documentário sobre a Expedição Científica do Baixo São Francisco

O Cine Penedo abriu as portas na tarde desta terça-feira, 19, para receber jovens e adolescentes que participaram das atividades do primeiro dia da Semana da Água.

O trabalho da Prefeitura de Penedo acontece por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com a parceria do Governo de Alagoas (SEMARH e IMA) e da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

No patrimônio recuperado e reaberto em 2023, durante o Circuito Penedo de Cinema, dezenas de alunos e alunas de escolas públicas receberam as boas vindas dos representantes das instituições envolvidas, inclusive do Ministério Público de Alagoas.

O público assistiu ao documentário sobre a Expedição Científica do Baixo São Francisco, produzido com material captado durante a 6ª edição do projeto, realizada no ano passado.

No período da noite, o Cine Penedo recebeu jovens, adultos e idosos que voltaram a estudar, graças à oferta da modalidade EJA pelo município, plateia que viu Deus é Brasileiro na telona, filme estrelado por Antônio Fagundes, com várias locações em Penedo e Piaçabuçu.

Confira no card abaixo a programação completa da Semana da Água em Penedo

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves