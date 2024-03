Prefeitura de Penedo realiza o maior evento do município em homenagem às mulheres

Milhares de pessoas participaram nesta sexta-feira, 08 de março, do maior evento já realizado em Penedo para homenagear as mulheres. Com serviços, música e prêmios, o público prestigiou o 8M organizado pelo governo que prioriza paridade de gênero.

O trabalho organizado pela Secretaria da Mulher – pasta criada no governo Ronaldo Lopes/João Lucas – contou com apoio das demais secretarias e superintendências da Prefeitura de Penedo, especialmente Assistência Social e Saúde, ambas com serviços no local do evento, o estacionamento da Prainha.

Enquanto as mulheres recebiam orientações sobre Bolsa Família, direitos do consumidor, empreendedorismo ou ganhavam uma ação que eleva a autoestima, como maquiagem e penteados, o protagonismo feminino também estava no palco do 8M.

Com apresentação da radialista Sandra Maurício e apoio da guia de turismo e pedagoga Lucineide Cássia, a programação festiva foi aberta com apresentação do Guerreiro Treme Terra, liderado por Mestra Chica, responsável pelo grupo fundado na comunidade remanescente quilombola Senhor do Bonfim, o Oiteiro.

Enquanto a cantora Kel Monalisa se preparava para o seu show, Podderosa mantinha o alto astral da platéia com seu humor extrovertido e interativo. Adrenalina em alta, veio o show de prêmios que distribuiu mais de vinte mil reais em brindes para mulheres.

A maior festa realizada em Penedo alusiva ao Dia Internacional da Mulher (8M) também movimentou o comércio ambulante, priorizando empreendedoras femininas que venderam bebidas e comidas nas barracas instaladas na área da festa concluída com show da cantora penedense Maxylene Cruz.

Fotos Kamylla Feitosa