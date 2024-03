Prêmio em dinheiro do Miami Open 2024: Quanto o vencedor está ganhando hoje?

EUé raro no tênis chegar à final de um evento ATP e ficar sem nenhum dos dois Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz, mas é isso que temos no Miami Open. A ausência do mundo um e dois oferece uma boa chance para outros ganharem grandes prêmios em dinheiro, mas quanto o vencedor receberá?

Os finalistas são Jannik Pecador (italiano, número três do mundo) e Grigor Dimitrov (Búlgaro, número nove do mundo) depois Sinner eliminou Alcaraz e Dimitrov derrotou Alex Zverev nas semifinais.

Uma invasão de abelhas suspende a partida de tênis entre Alcaraz e Alexander ZverevTwitter

No segundo Masters 1000 do ano, foram investidos US$ 17,6 milhões como prêmio total em dinheiro em toda a competição, com o eventual vencedor levando para casa US$ 1,1 milhão como um belo dia de pagamento antecipado do ano.

Mas isso está muito longe do que ganham os vencedores dos Grand Slams. Por exemplo, quando Alcaraz bater Djokovic naquela famosa final de Wimbledon em 2023, o campeão espanhol levou para casa US$ 2,9 milhões.

Quando será Jannik Sinner x Grigor Dimitrov?

Pecador atualmente tem 12 títulos ATP em seu nome e almeja o 13º, embora isso nunca se compare ao sucesso que obteve no início de 2024. O jovem de 22 anos venceu seu primeiro Grand Slam em sua primeira aparição em um final quando ele venceu Daniel Medvedev em um clássico de cinco sets.

Ao longo de toda a disputa, a disputa foi acirrada e a maior margem de vitória foi de 6-3 para um set em uma maratona de três horas e 44 minutos entre os dois. Pecadoraos 22 anos, tornou-se o mais jovem campeão masculino do Aberto da Austrália desde Djokovic Em 2008.

Enquanto isso, Dimitrov, aos 32 anos, busca seu 10º título de simples do ATP Tour e seu segundo título de Masters 1000 depois de vencer o Cincinnati Open de 2017. Ele perdeu o Masters de Paris em 2023 para Djokovic e procura vingar essa perda.

A final do Miami Masters acontecerá no domingo, 31 de abril, e não começará antes das 15h ET (12h PT) e poderá ser assistida através do Tennis Channel para o público americano.