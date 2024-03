Previsões do UFC Atlantic City – MMA Fighting

Em um mundo justo e justo, Erin Blanchfield e Manon Fiorot teriam a chance garantida pelo título dos moscas. Mas, por enquanto, um está prestes a ficar na frente da conversa e o outro está prestes a dar um passo significativo para trás.

A luta principal do UFC Atlantic City deve nos dar nosso próximo desafiante ao campeonato até 125 libras, mas a atual campeã Alexa Grasso e a ex-campeã Valentina Shevchenko estão presas a uma trilogia que não será resolvida até que elas atuem como treinadoras. O Lutador Final 32 ainda este ano. É muito tempo de espera por qualquer uma das atrações principais de sábado, então mesmo que consigamos um vencedor definitivo, não há garantias de que o vencedor não terá que lutar novamente antes de ter uma chance pelo ouro.

Esse não é o único drama que acontecerá no Boardwalk Hall.

Chris Weidman retorna à ação em meio a uma queda de 1-4, e embora o ex-campeão dos médios tenha ignorado as conversas sobre aposentadoria, ele pode não ter muitas lutas restantes se falhar contra Bruno Silva. Acrescente o fato de que “Blindado” é conhecido por seu poder de nocaute devastador e os fãs de Weidman sem dúvida estarão em alerta máximo assistindo a este confronto.

No co-evento principal, o eterno candidato aos meio-médios Vicente Luque enfrenta um desafio wildcard em Joaquin Buckley. Conhecido por seu estilo de trocação imprevisível, Buckley fez 2 a 0 desde que passou para 170 libras. Um desempenho de destaque no sábado pode impulsionar Buckley na classificação, mas também há uma chance de que o sangue-frio Luque desacelere seu desempenho.

O que: UFC Atlantic City

Onde: Boardwalk Hall em Atlantic City, NJ,

Quando: Sábado, 30 de março. O card preliminar de oito lutas começa às 19h ET na ESPN2 e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 22h ET na ESPN e ESPN+.

Erin Blanchfield x Manon Fiorot

É justo dizer que este é o teste mais difícil para Erin Blanchfield.

Sério, você poderia ter escrito essas palavras antes de qualquer uma de suas últimas duas lutas, quando ela passou de enfrentar uma ex-campeã do UFC, Jéssica Andrade, para Taila Santos, a mulher que quase conquistou o título peso mosca de Valentina Shevchenko. Em cada uma dessas lutas, os fãs vislumbraram os atributos que tornam Blanchfield tão especial. Ela levou Andrade a caminho de uma finalização no segundo assalto e sobreviveu a Santos em uma disputa corajosa de três assaltos. Aos 24 anos já parece que Blanchfield está preparado para qualquer situação.

O que torna Manon Fiorot um desafio tão grande é sua trocação e adaptabilidade. Ela vai querer manter este em pé, já que Blanchfield provou ser acertável, especialmente quando ela entra no alcance do soco, confiando que seu queixo robusto aguentará. A mão direita está lá para Fiorot se ela for paciente, e algumas delas podem fazer Blanchfield pensar duas vezes antes de ser excessivamente agressivo.

Ainda gosto da capacidade atlética de Blanchfield para colocá-la no topo. Ter cinco rounds para trabalhar deve favorecer seu ritmo incansável, mesmo que ela ainda não tenha chegado aos rounds do campeonato em nenhuma de suas lutas. (Fiorot, por outro lado, completou 25 minutos uma vez no início de sua carreira.) Blanchfield é mais do que merecedora de uma oportunidade de campeonato e ela vai provar isso novamente com uma decisão convincente contra Fiorot.

Escolha: Blanchfield

Vicente Luque vs. Joaquim Buckley

Joaquin Buckley precisa terminar essa luta mais cedo ou pode ficar feio para ele tarde. Ele certamente está impressionado com 170 libras, sua categoria de peso adequada, e pode estar alcançando Vicente Luque em declínio. Luque tem apenas 32 anos, mas já percorre essa estrada há quase 15 anos e há muitos quilômetros difíceis por lá.

Mas há algo a ser dito sobre experiência, por isso vou com o Luque nessa luta. Luque vem de um desempenho impressionante em cinco rounds contra Rafael dos Anjos e até o momento só perdeu para os melhores lutadores do peso meio-médio. Buckley tem esse potencial, mas ainda não chegou lá. Ele aprenderá muito jogando uma ou duas rodadas com Luque.

É o tempo que espero que isso dure, porque duvido que eles vão para o terceiro. Buckley deslumbra logo no início com alguns ataques chamativos e ameaça acertar um figurão, mas Luque aproveita as limitações defensivas de Buckley no segundo round e o elimina com uma combinação de nocaute.

Escolha: Lucas

Chris Weidman x Bruno Silva

Vou dizer: estou com medo por Chris Weidman.

Sim, parece um confronto razoável no papel. Bruno Silva não é conhecido por sua habilidade em defender quedas e nem finalizações e “The All-American” tem o wrestling para nocautear Silva cedo e tirar sua trocação ameaçadora da equação.

O que me preocupa é que bastará um bom chute de Silva para machucar Weidman. Seriamente. Sabemos que o ex-campeão ainda pode competir, e se você acredita em vitórias morais, sua derrota por decisão para Brad Tavares certamente pode ser contada como uma. O fato é que Weidman está a poucos meses de completar 40 anos. Tenho certeza que ele está bem preparado, mas é mais velho. Mais devagar. E não, o queixo dele não é mais o que era.

Voltar ao reduto de Nova Jersey, onde começou sua carreira, só pode ser bom para Weidman, mas eventualmente a agitação da multidão passará e então ele estará sozinho contra uma máquina de demolição brasileira. Ele só consegue ultrapassar os membros letais de Silva por um certo tempo.

Silva por nocaute.

Escolha: Silva

Nursultan Ruziboev vs. Cedrico Dumas

Será difícil encontrar uma disparidade de experiência maior do que neste confronto entre Nursulton Ruziboev e Sedriques Dumas. Quando Dumas fez sua estreia profissional em 2020, Ruziboev já tinha 34 lutas.

Demorou para Ruziboev chegar ao UFC e ele não decepcionou na estreia, precisando de menos de 90 segundos para nocautear o rebatedor brasileiro Brunno Ferreira. Ele é um finalizador completo, então a defesa de Dumas será testada como nunca antes.

Dumas tem agilidade e velocidade impressionantes para um lutador do seu tamanho. Ele também faz bom uso de seus longos membros quando se trata de amarrar seus oponentes e transformar clinches em tropeços. Ruziboev é habilidoso no chão, mas não vai querer brincar com Dumas por cima se puder evitar.

O estilo de perseguição de Ruziboev forçará Dumas a fazer ajustes que ele provavelmente ainda não está preparado para fazer. Assim que Dumas for encurralado, ele deverá murchar sob a pressão de Ruziboev até que o imponente uzbeque o submeta.

Escolha: Ruziboev

Bill Algeo x Kyle Nelson

Bill Algeo não pode ser um cara divertido de se lutar. Não porque ele não esteja disposto a se envolver ou participar de lutas emocionantes, mas porque ele força você a se envolver nos termos dele. “Señor Perfecto” usa seu complicado Muay Thai para atacar de vários ângulos antes de explodir com ataques giratórios do nada. Adicione um jogo de chão forte e você verá por que Algeo é um lutador tão desagradável de se enfrentar.

Isso é exatamente o que Kyle Nelson está fazendo. O canadense está invicto nas últimas três lutas, todas as quais o levaram a entrar na jaula como azarão. Depois de um início pouco inspirador em sua campanha no UFC, “The Monster” se reinventou como um spoiler divertido.

Então, o que isso significa para Algeo, atualmente em -245, ter a mão levantada de acordo com DraftKings? Ele não vai ignorar o talento de Nelson, adotando uma abordagem metódica para começar a luta antes de abrir o segundo round como costuma fazer. Nelson estará com ele, passo a passo, para tornar esta luta mais um encontro de mentes do que uma batalha de vontades.

Fora do evento principal, esta é a luta mais difícil de escolher, aos meus olhos. Eu me inclino um pouco para Algeo com base em como o vimos atuar contra uma competição de nível mais alto, mas ninguém deveria se surpreender se Nelson vencer as adversidades novamente.

Escolha: Algeo

Chidi Njokuani vs. Rhys McKee

Quando penso em Chidi Njokuani como meio-médio, é difícil para mim me livrar das primeiras lutas que ele enfrentou para reduzir para 170 libras. Seus erros de peso não o atrapalharam muito quando ele entrou na jaula, mas nunca senti que estava vendo a melhor versão dele. Mesmo assim, ele volta ao peso meio-médio para enfrentar Rhys McKee, outro lutador que busca corrigir o rumo no UFC.

O perdedor provavelmente deixará a cidade aqui, então espere que isso acabe no round inicial, já que ambos os lutadores tentam tomar as rédeas à força ou se transformam em uma luta de 15 minutos, sem que nenhum dos dois esteja disposto a correr riscos e comprometer seu futuro imediato. Em termos de habilidade, Njokuani e McKee formam uma ótima dupla, e ambos terão que ser afiados para navegar no longo alcance do outro.

McKee ainda busca sua primeira vitória no UFC depois de 0-4 em duas passagens pela promoção, e acho que ele merece. Contanto que ele consiga evitar aqueles lapsos em que se torna um alvo rígido e estacionário, ele tem a habilidade de derrubar Njokuani e acertá-lo com golpes. Um contra-ataque de Njokuani poderia parar McKee, mas estou escolhendo McKee para vencê-lo e terminar tão cedo.

Escolha: McKee

Preliminares

Nate Landwehr derrotou. Jamall Emmers

Virna Jandiroba venceu. Loopy Godínez

Júlio Arce derrotou. Herbert Burns

Connor Matthews derrotou. Dennis Buzukja

Ibo Aslan derrotou. Anton Turkalj

Viktoria Dudakova derrotou. Melissa Gatto

André Petroski derrotou. Jacob Malkoun

Kyle Loughran derrotou. Anjo Pacheco