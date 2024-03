Previsões do UFC Vegas 87 – Luta de MMA

Dê uma olhada no evento APEX aparentemente inconseqüente de sábado e você encontrará pelo menos duas lutas com sérias implicações para o candidato ao título.

Não, isso não se refere à luta principal do UFC Vegas 87 entre os pesos pesados ​​Jairzinho Rozenstruik e Shamil Gaziev. Será divertido ver esses dois se lamentando enquanto durar, mas as apostas altas estão em outro lugar no card principal, com Alex Perez enfrentando o invicto Muhammad Mokaev e Umar Nurmagomedov colocando seu recorde perfeito em jogo contra O estreante no UFC Bekzat Almakhan.

Mokaev fez todos os movimentos certos desde que se tornou profissional em 2020, após uma notável carreira amadora, vencendo suas primeiras 11 lutas (excluindo uma no-contest) e começando por 5-0 no UFC. Caso ele impressione contra Perez, que já foi desafiante ao título, as estrelas podem se alinhar para que ele entre na luta principal do UFC 301, no dia 4 de maio, e desafie o campeão brasileiro peso mosca Alexandre Pantoja, no Rio de Janeiro.

A urgência não é a mesma para Nurmagomedov, que só precisa estar feliz em competir depois de lutar apenas uma vez desde o início de 2023. Nurmagomedov parece que poderia lutar pelo título do UFC ontem, mas em vez disso ele continua ocupado enfrentando o perigoso Almakhan em um confronto em que tem pouco a ganhar e muito a perder.

Cinco lutadores entram no card de sábado com invencibilidade e há pressão adicional sobre Mokaev e Nurmagomedov para entregar.

O que: UFC Vegas 87

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 2 de março. O card preliminar de seis lutas começa às 13h30 ET na ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 16h ET na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Jairzinho Rozenstruik (15) vs. Shamil Gaziev

Há lutas mais importantes neste card, mas se o UFC quer encerrar o show de sábado com força, provavelmente fez a escolha certa. Jairzinho Rozenstruik provou que pode encerrar lutas em segundos, e Shamil Gaziev assumiu como missão de vida nunca passar da metade do segundo round.

Rozenstruik é a escolha óbvia para vencer uma batalha em pé, já que o vimos atuar contra um nível de competição mais alto em comparação aos oponentes de Gaziev. Isso é MMA peso pesado então tudo pode acontecer, mas tenho a velocidade da mão do Rozenstruik dando a ele uma vantagem sobre os golpes mais laterais do Gaziev. Embora Gaziev tenha um bom boxe de perto, geralmente não é aconselhável ficar com Rozenstruik no bolso por muito tempo.

Espero que Gaziev aumente o ritmo desde o início, procurando uma fraqueza nas defesas de Rozenstruik. Eu ficaria surpreso se Gaziev não pelo menos insinuasse uma queda para tirar Rozenstruik do jogo, e se ele se comprometer com o wrestling, há um caminho para a vitória para ele aí. Para os propósitos desta escolha, digamos que Rozenstruik mantenha este em pé e dê um golpe final na segunda metade do primeiro round.

Escolha: arbusto de rosas

Vitor Petrino x Tyson Pedro

Falando em finalizações rápidas, quem quer apostar que as duas melhores lutas deste card não duram mais do que cinco minutos combinados? Vitor Petrino e Tyson Pedro estão aqui há um bom tempo, não muito tempo, como dizem.

É fácil perceber por que Petrino ainda não experimentou a derrota até agora. Ele faz tudo com força, seja dando socos pesados ​​à distância ou cronometrando seus ganchos para pegar oponentes que estão circulando. Ele também não tem medo de lutar, e se puder te cansar para finalizar mais tarde, melhor ainda.

Pedro é um finalizador devastador por si só. Ele teve alguns problemas de consistência ao longo dos anos, mas definitivamente amadureceu à medida que cresceu dentro do octógono, e seu poder e capacidade atlética fazem dele uma ameaça constante para apagar as luzes de alguém. Sua mão direita é absolutamente letal e é uma ferramenta que Petrino e sua equipe devem ter bem explorado.

No final das contas, a habilidade de Petrino em misturar as artes marciais deve permitir que ele dite o ritmo dessa luta, e isso será fundamental para evitar a reviravolta. Seria sensato Petrino frustrar Pedro com um trabalho de clinch no início, antes de deixar as mãos e os pés voarem na última parte da rodada inicial. Pedro pode sobreviver a essa agitação, mas a luta não irá longe no segundo round antes que Petrino encontre o queixo de Pedro e o derrube.

Escolha: Petrino

Muhammad Mokaev (11) x Alex Perez (12)

Muhammad Mokaev está cada vez mais perto da linha de chegada. Ele conseguirá evitar ser atropelado por Alex Perez?

Se houve um golpe contra Mokaev em suas lutas, é que ele enfatiza fortemente o controle sobre o impacto. Não machucou muito ele, porque quando ele está controlando uma luta com seu wrestling, não há muito que o outro cara possa fazer a respeito. Sim, houve tentativas perdidas de finalização aqui e ali, mas na maior parte do tempo a estratégia de segurança em primeiro lugar de Mokaev o manteve longe de problemas e firmemente na coluna das vitórias.

Se Perez quebrar cedo, pode ser o truque para surpreender Mokaev e mandá-lo para sua primeira derrota. Por outro lado, também poderia significar a morte de Perez, já que ele é um canhão de vidro clássico. Se Perez seguir sua abordagem usual, isso quase definitivamente terminará no primeiro round, embora talvez não da maneira que ele espera.

Há muitas dúvidas sobre a durabilidade de Perez para confiar nele aqui, então Mokaev provavelmente lutará para conseguir outra vitória por decisão ou finalização tardia.

Escolha: Mokaev

Umar Nurmagomedov (10) x Bekzat Almakhan

Todos saudam os invictos!

Espero que Javid Basharat seja vitorioso nas preliminares, então com esta escolha de Umar Nurmagomedov, deve ser uma noite perfeita de cinco por cinco para lutadores com registros perfeitos.

Olha, estou mais do que familiarizado com o trabalho de Bekzat Almakhan. Na verdade, ele apareceu com destaque em Missed Fists em mais de uma ocasião. Ele está pronto para o UFC há algum tempo e eu o favoreceria confortavelmente contra vários nomes do elenco. Nurmagomedov simplesmente não é um deles.

Peso por peso, Nurmagomedov pode ser o lutador mais fundamentalmente perfeito do UFC no momento. Quando ele ingressou na promoção, ele era frequentemente descrito como “Khabib com melhor trocação”, e isso não está muito longe. O assustador é – e vimos isso com a mão esquerda afiada que nocauteou Raoni Barcelos em sua última luta – nem Nurmagomedov entende completamente o quão bom ele realmente é (ou pode ser).

Almakhan também traz um jogo completo para essa luta, então há uma grande chance de que isso não seja moleza para Nurmagomedov. Na verdade, isso poderia evocar memórias da estreia de Arman Tsarukyan contra Islam Makhachev, na qual o recém-chegado perdeu uma decisão clara, mas representou um desafio firme para os lutadores mais conhecidos. Tal como Tsarukyan, vejo Almakhan avançar para grandes feitos, independentemente do resultado de sábado.

Esse resultado será uma vitória de Nurmagomedov e mais um lembrete de que ele já pode ser o melhor lutador da lotada categoria galo.

Escolha: Nurmagomedov

Matt Schnell x Steve Erceg

Em primeiro lugar, podemos mencionar o quão milagroso será se Matt Schnell e Alex Perez realmente conseguirem competir no mesmo card? Entre os dois, eles viram inúmeras lutas fracassarem, incluindo vários cartões amarelos um contra o outro, e o fato de podermos ver os dois entrando no octógono na mesma noite é alucinante.

Steve Erceg é a definição de despretensioso. Ele não é um superatleta, não é provável que ele corra pela jaula para um nocaute de 30 segundos e não está lançando finalizações chamativas nas costas. Ele se destaca na pressão controlada, avançando centímetro por centímetro até que seu alvo seja forçado a se engajar em seus termos. Ele também exala calma e permanece composto mesmo nas situações mais complicadas.

Todos esses são atributos que ele precisará para superar Schnell, que já viu de tudo em sua carreira de 12 anos. “Danger” está sempre em busca de finalizar, e poderemos ver algumas lutas emocionantes se esta atingir o tatame. Eu sou a favor de Erceg no grappling, mesmo que apenas ligeiramente e apenas porque acho que a ação irá inclinar-se a favor do lutador mais jovem à medida que a luta avança.

Erceg pode eventualmente encontrar um peso mosca cujo talento ele não consegue superar com sua habilidade e astúcia, mas sua sorte deve continuar contra Schnell. O australiano vence por pontos.

Escolha: Erceg

Preliminares

Eryk Anders derrotou. Jamie Pickett

Vinicius Oliveira def. Bernardo Sopai

Javid Basharat derrotou. Aiemann Zahabi

Christian Leroy Duncan derrotou. Cláudio Ribeiro

Ludovit Klein derrotou. AJ Cunningham

Abdul-Kareem Al-Selwady derrotou. Loik Radzhabov