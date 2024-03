Previsões do UFC Vegas 89 – Luta de MMA

O trabalho incontestável de Rose Namajunas no peso palha a manteve classificada na lista peso por peso, mas será que ela mordeu mais do que pode mastigar no peso mosca?

“Thug Rose” não causou muito impacto em sua estreia até 125 libras em setembro passado, perdendo por decisão unânime para a principal candidata Manon Fiorot. Ela terá uma segunda chance de causar uma primeira impressão em uma nova divisão ao enfrentar Amanda Ribas na luta principal do UFC Vegas 89, no sábado.

Isto tem todos os ingredientes para uma luta de recuperação para Namajunas, mas o perigoso Ribas não pode ser descartado. Embora Ribas tenha perdido para vários nomes importantes, ela também derrubou vários adversários classificados no peso mosca e no peso palha, incluindo Viviane Araujo, Virna Jandiroba e Mackenzie Dern. Se há alguém que pode estragar os planos do Namajunas para o campeonato de duas divisões, é Ribas.

O card principal de sábado também traz muitas novidades Série de concorrentes contratações que buscam se destacar dentro do octógono, incluindo Karl Williams, AJ Dobson, Payton Talbott, Cameron Saaiman e Luis Pajuelo.

O que: UFC Vegas 89

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 23 de março. O card preliminar de sete lutas começa às 19h ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 22h ET na ESPN+.

Amanda Ribas vs. Rosa Namajunas

Em sua estreia no peso mosca, Rose Namajunas não era um peixe fora d’água quando o assunto era habilidade. Ela exibiu muitos atributos e táticas que a ajudaram a se destacar no peso palha, especificamente sua trocação precisa e criativa. Se a mão dela não se transformasse em uma garra retorcida no primeiro round, quem sabe como a luta poderia ter sido diferente?

Não haverá desculpas contra Amanda Ribas, também transplantada peso palha que não tem vantagem significativa de tamanho sobre Namajunas. O que ela traz para a festa é um ótimo jogo de chão e uma mentalidade de correr riscos quando se trata de caçar finalizações. Ela tentará fazer uma declaração e não apenas vencer Namajunas no placar.

A trocação habilidosa de Namajunas lhe dá vantagem aqui, então ela terá que permanecer ofensiva enquanto se certifica de não dar um soco poderoso em Ribas nos últimos rounds. Se conseguirmos os Namajunas que derrotaram Joanna Jedrzejczyk por 25 minutos, esta deverá ser uma noite fácil para ela. Ainda a poucos meses de completar 32 anos, Namajunas ainda tem muitas atuações de qualidade e estou confiante de que ela fará uma neste fim de semana.

Escolha: Namajunas

Karl Williams x Justin Tafa

Não importa qual irmão do Tafa, Karl Williams, esteja em frente, ele definitivamente não deveria ficar de pé e negociar na noite da luta.

Assim como Junior substituiu Justin, Justin substituiu Junior. A boa notícia para Williams é que ele não deveria ter mudado muito na preparação para a luta, já que os Tafas são conhecidos por uma coisa: manter as lutas em pé para que possam socar outro ser humano com a maior força possível.

Williams tem o estilo certo para anular Tafa e seria sensato manter as coisas descomplicadas. O nome do jogo para Williams será quedas antecipadas, quedas no meio da luta e quedas tardias. Sério, basta fazer tudo ao seu alcance para colocar Tafa de costas por 15 minutos. Se puder, ele vence; se não puder, ele dorme.

Dê-me o lutador neste, por decisão.

Escolha: Willians

Edmen Shahbazyan x AJ Dobson

As deficiências de Edmen Shahbazyan na jaula estão bem documentadas. Em pé, ele é tão letal quanto qualquer um do peso médio; no chão, ele é uma tartaruga em seu casco. Este confronto com AJ Dobson é uma mistura aos meus olhos no que diz respeito ao quanto é voltado para os pontos fortes de Shahbazyan.

Com apenas 26 anos e já com alguns destaques impressionantes em seu currículo, Shahbazyan às vezes parecia um candidato. Ele deve se sair bem contra Dobson, cujo kickboxing habilidoso provavelmente lhe dará confiança para se posicionar e negociar com Shahbazyan, mesmo que não devesse. Se Dobson estava querendo mostrar seu wrestling, agora é a hora, porque Shahbazyan tem que provar que não está preparado se a luta for para o chão por um longo período de tempo.

Dobson tem um controle superior sólido, que é exatamente o tipo de habilidade que poderia atormentar Shahbazyan na noite da luta. Minha expectativa é que a luta continue em pé e Shahbazyan tenha muitas chances de mostrar sua habilidade de soco. Caso contrário, poderia voltar à prancheta mais uma vez para “The Golden Boy”.

Escolha: Shahbazyan

Payton Talbott x Cameron Saaiman

Excelente trabalho dos casamenteiros aqui para unir dois dos jovens talentos brilhantes da divisão peso galo. Payton Talbott e Cameron Saaiman têm muitas lutas divertidas pela frente e combiná-los agora nos dá a chance de avaliar não apenas onde eles estão atualmente em suas carreiras, mas até onde eles podem ir nos próximos anos.

Talbott é da bela do baile no momento após mostrar grande equilíbrio em sua estreia no UFC. Com apenas 7 a 0, o nativo de Nevada tem muito o que aprender, mas seus dons físicos podem levá-lo muito longe, mesmo quando ele aprende na hora. Assistindo Talbott, você pode vê-lo descobrindo como navegar em situações desconhecidas em tempo real, e é assim que suas lutas no UFC serão no futuro próximo. É legal.

Seu companheiro Série de concorrentes contratar Saaiman foi confrontado com a realidade e seu primeiro L em outubro passado, quando encontrou o implacável (e muito acima do peso) Christian Rodriguez. O jovem de 23 anos não deveria sentir vergonha de ser superado por Rodriguez; na verdade, estou confiante de que a perda fez com que Saaiman desse um grande salto no seu desenvolvimento.

Para mim, tudo se resume à experiência e o nível de competição que Saaiman enfrentou dá a ele uma vantagem contra Talbott. Os melhores dias estão por vir para ambos, mas escolho Saaiman para vencer o que poderá ser o primeiro capítulo de uma rivalidade futura.

Escolha: Homem triste

Billy Quarantillo x Youssef Zalal

Bem-vindo de volta ao UFC, Youssef Zalal!

“O Diabo Marroquino” teve uma primeira corrida de altos e baixos com a promoção, começando por 3-0 antes de ficar sem vitórias em quatro partidas consecutivas e voltar ao cenário regional. Ele se recuperou com três finalizações no primeiro round no Colorado e agora está intervindo com menos de duas semanas de antecedência para Gabriel Miranda enfrentar Billy Quarantillo. É certo que é difícil dizer o quanto Zalal melhorou com base em seu domínio sobre adversários derrotados, mas ele era um lutador de alto nível para começar e tem pouco a perder aqui.

Isso torna Zalal tão perigoso quanto possível para Quarantillo. “Billy Q” ainda está em busca da forma que o fez bater à porta do ranking quando apareceu pela primeira vez no cenário do UFC. Ele lutou com vitórias e derrotas alternadas nas últimas seis lutas e o versátil Zalal poderia facilmente manter essa tendência. Seria benéfico para Quarantillo acelerar o ritmo, limitando as oportunidades de Zalal se reaclimatar. Billy tem que ser um valentão, é o que estou dizendo.

Este é um jogo de armadilha para Quarantillo, então, embora eu o escolha para vencer por decisão, faço isso com uma confiança instável.

Escolha: Quarantilha

Fernando Padilla x Fernando Padilla Luis Pajuelo

Luis Pajuelo é um filho da mãe cruel.

O cara só joga tudo com a intenção de machucar, o que nem sempre acontece nesse ramo onde existem mil maneiras de vencer (e perder) uma luta. É definitivamente verdade para Pajuelo. Seja trabalhando na trocação, empurrando o adversário para a cerca ou executando o ground and Pound, tudo o que Pajuelo faz é com a intenção de finalizar. Isso o torna uma opção ideal para abrir qualquer cartão principal.

Fernando Padilla é normalmente mais comedido na sua abordagem e embora tenha sofrido a sua quota-parte de derrotas decepcionantes, ninguém conseguiu derrotá-lo na distância. Ele tem braços longos que lhe dão uma enorme vantagem de alcance sobre Pajuelo, então estou interessado em ver como o Pajuelo mais baixo encontra oportunidades para causar danos. Padilla poderia vencer esta com um plano de jogo conservador.

Acho que é assim que Padilla aborda isso depois de seu desempenho decepcionante contra Kyle Nelson em setembro passado. Esse confronto deveria ser um retorno triunfante para o orgulhoso lutador mexicano, mas talvez o momento fosse grande demais para ele. Uma viagem ao UFC APEX, consideravelmente menos assustador, pode ser exatamente o que ele precisa para se recuperar.

Padilla supera Pajuelo rumo à vitória por decisão.

Escolha: Padilha

Preliminares

Kurt Holobaugh derrotou. Trey Ogden

Ricardo Ramos derrotou. Juliana Erosa

Miles Johns derrotou. Cody Gibson

Steven Nguyen derrotou. Jarno Errens

Daria Zheleznyakova derrotou. Montserrat Rendón

André Lima derrotou. Igor Severino

Mick Parkin derrotou. Mohammed Usman