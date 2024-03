Primeiras fotos do local do acidente envolvendo o carro de Rashee Rice, ocupantes vistos saindo

Confira essas fotos que obtivemos do naufrágio de sábado na Via Expressa Centro-Norte. Disseram-nos que estes foram levados logo após o acidente – que afetou vários veículos, segundo a polícia – e você pode dizer o quão ruim foi pelos danos causados.

Há 5 caras, especificamente, em questão aqui… e fomos informados que assim que a poeira baixou sobre o acidente, todos eles saíram do Corvette e do Lambo – ambos supostamente estavam acelerando antes das coisas foi para o sul – e caminhou ao longo da beira da rodovia. Não está claro para onde eles foram e se o próprio Rashee estava na mistura.

De qualquer forma, os policiais agora dizem que querem falar com Rashee… porque dizem que um dos veículos que supostamente estava em alta velocidade está registrado no wide receiver do KC Chiefs.