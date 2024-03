Primeiras fotos do suposto local de acidente de DUI de Karen Huger, marcas de derrapagem na grama

Karen EnormeO assustador acidente de terça-feira à noite parece ter deixado sua marca na área… com as primeiras fotos da cena parecendo mostrar o quão perto Karen esteve do desastre.

As fotos, obtidas pelo TMZ, mostram onde a estrela de ‘Real Housewives’ saiu da estrada em Potomac, MD – deixando muitas derrapagens e grama arrancada antes de bater em uma árvore… levando um grande pedaço da casca com dela. Confirmamos que elas foram tiradas no local específico mencionado na súmula do tribunal que expôs todas as acusações e infrações de trânsito de Karen.

As fotos e o vídeo que obtivemos dão uma indicação clara da gravidade do acidente – focando no ponto de contato onde Karen saiu da estrada – o que ela diz ter feito. para evitar um carro que se aproxima – isso depois de um jantar muito emocionante com uma amiga dela.

A polícia, no entanto, conta uma história diferente… com a polícia do condado de Montgomery agora oferecendo outra atualização sobre o que dizem que aconteceu depois que Karen sofreu o acidente.

Como informamos… os policiais nos disseram que Karen bateu no canteiro central e em uma placa de rua na noite de terça-feira enquanto dirigia seu Maserati 2017 – e agora somos informados de que um segurança do bairro viu tudo e chamou a polícia.

Um representante do MCPD disse que os bombeiros e os policiais responderam à chamada com uma ambulância … mas a polícia diz que Huger se recusou a ir ao hospital ou ser avaliado.

Fomos informados de que KH foi então levada sob custódia e transportada para uma delegacia distrital… com a polícia nos dizendo que ela foi realmente presa e citado por DUI naquela noite… mas não foi preso. Em vez disso, dizem-nos que ela foi entregue ao marido, Raimundo.

Karen também foi citada por outras infrações de trânsito antes de ser libertada.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Huger ainda não abordou as acusações de DUI/DWI… a única coisa que ela mencionou para nós na quarta-feira foi um carro indo direto para ela enquanto ela dirigia… o que ela diz que a fez desviar para evitá-lo – explicando que ela milagrosamente saiu sem ferimentos.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ