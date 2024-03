Princesa de Gales, Kate Middleton, anuncia diagnóstico de câncer

Reproduzir conteúdo de vídeo



Kate Middleton acaba de anunciar que tem câncer – quebrando o silêncio após meses de especulação sobre sua saúde… e isso parece sério.

A princesa de Gales mostrou seu rosto na sexta-feira em um vídeo postado pelo Palácio de Kensington – e nele Kate se dirige ao público … revelando que ela foi diagnosticada com câncer, algo que foi descoberto durante sua cirurgia abdominal em janeiro.

Kate diz: “Em janeiro, fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres e, na época, pensava-se que minha condição não era cancerígena. A cirurgia foi bem-sucedida. No entanto, os exames após a operação revelaram a presença de câncer. Minha equipe médica portanto, aconselhei que eu deveria fazer uma quimioterapia preventiva e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento.” Ela não abordou o tipo específico de câncer que está lutando.

Kate também parece aludir à sua longa ausência, pois diz que ela e Will precisaram de tempo para resolver esse problema de saúde com seus três filhos – todos bastante jovens – já que ela queria garantir-lhes que ficaria bem. .

Nós contamos a história, o Palácio de Kensington estava preparado para fornecer uma grande atualização na saúde de Kate – algo que eles fizeram agora, e que deixou muitos com o coração partido enquanto Kate luta contra isso.

Em seu vídeo, Kate pede privacidade durante esse momento difícil enquanto faz quimioterapia.

O anúncio encerra meses de especulações sobre o paradeiro e a saúde de Kate – que começaram em meados de janeiro, quando a Princesa de Gales foi hospitalizado para cirurgia abdominal … uma internação que surgiu do nada e que deveria terminar em 2 semanas.

Obviamente, Kate ficou fora dos olhos do público por muito mais tempo do que isso… e quanto mais tempo passava, mais eles estimulavam teorias de conspiração e alimentavam um boato sem fim.

No início, toda a conversa e fofoca sobre Kate começou relativamente leve – ou seja, através de um monte de memes e piadas online… onde as pessoas zombavam da situação – mas que só cresceu em seriedade à medida que o Palácio tentava. para resolver todas as conjecturas.

No início, o Palácio apenas emitiu um comunicado – dizendo que Kate ainda estava se recuperando e passando bem… e então, não muito depois, vimos Kate aparecer em público pela primeira vez… aparecendo em um carro dirigido por sua mãe, onde Kate usava óculos escuros e se mantinha discreta.

As pessoas não acreditaram que era Kate, e os memes e piadas apenas continuaram – com as teorias da conspiração ganhando força. Depois disso, ocorreu o fiasco fotográfico do Dia das Mães.

Lembre-se: o Palácio de Kensington postou uma foto que eles disseram ter sido tirada por Príncipe William …. mostrando Kate com seus filhos. No entanto, rapidamente ficou claro que a imagem havia sido adulterada no Photoshop – com vários alterações aparentes tendo ocorrido na edição.

Avançando para o fim de semana passado, quando Kate e William apareceu em uma loja de fazenda cerca de um quilômetro de sua casa – o que se tornou o primeiro avistamento real de Kate andando com seus próprios pés. Embora ela parecesse feliz e bastante saudável… muitos notaram sua perda de peso.

A notícia do câncer agora esclarece por que Kate parecia tão magra em nosso vídeo – ela está em tratamento para isso… e este é um dos efeitos colaterais conhecidos, e pode causar um grande impacto no corpo.

Esta atualização é claramente devastadora para sua família e entes queridos – mas também para todo o Reino Unido… do qual ela atua como uma figura real importante, e ao qual serviu obedientemente.

Nem é preciso dizer… Kate é agora a segunda Royal sênior a lutar contra o câncer. Seu sogro, o rei Charles, também foi recentemente diagnosticado com câncer – embora não esteja claro qual a forma dele ou em que estágio se encontra. Com isso dito, Charles foi carregar é com seus deveres ultimamente.