Princesa Kate reaparece em público após semanas de especulações sobre sua saúde, segundo ‘The Sun’

Princesa Kate foi vista pela primeira vez desde o início deste ano, quando foi submetida a uma cirurgia abdominal por causas não especificadas. Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais supostamente mostra Middleton e Príncipe William passeando por Londres.

Princesa Kate fez uma rara aparição pública, indo até sua loja favorita perto de sua casa em Windsor, Casa de campo Adelaide, no final de semana. Isso marca sua primeira saída desde que foi submetida a uma cirurgia em janeiro, e os espectadores ficaram emocionados ao vê-la olhando “feliz, relaxado e saudável.”

Acompanhado por Príncipe William, Kate a visita à loja da fazenda, localizada a apenas um quilômetro de sua casa, gerou entusiasmo entre os fãs reais que aguardavam ansiosamente por notícias de sua recuperação.

O vídeo não conseguiu parar a polêmica

O casal estaria de bom humor durante o passeio, com Kate parecendo bem o suficiente para aproveitar a viagem sem os filhos, Príncipe George, Princesa Charlottee Príncipe Luís.

O avistamento ocorre em meio a especulações contínuas sobre Kate saúde e paradeiro, que deixaram o casal real “devastado.” Recentemente, Kate enfrentou críticas por causa de um photoshopadoDia das Mães imagem, aumentando o intenso escrutínio que ela enfrentou durante seu período de recuperação.

O vídeo, publicado pela “O sol” e TMZgerou polêmica, já que alguns internautas foram rápidos em apontar que quem aparece na filmagem são dois sósias. Os críticos concentraram-se especialmente em Katedizendo que não é ela.

Kate poderia oficializar seu retorno no domingo de Páscoa

Enquanto Kate não descartou um retorno aos compromissos públicos, Palácio fontes sugerem que ela pode aparecer no domingo de Páscoajuntando-se à família para o tradicional passeio pela igreja em Windsor. No entanto, qualquer decisão será baseada na continuação da sua recuperação e aconselhamento médico.

Apesar dos desafios, Kate e William permanecem firmes em seu compromisso com suas funções públicas, com planos de compartilhar atualizações sobre Kate recuperação quando chegar a hora certa. Por enquanto, eles agradecem o apoio do público e agradecem o amor e o carinho demonstrados à sua família.