Príncipe Harry e Meghan Markle contataram Kate Middleton após diagnóstico de câncer

O duque e a duquesa de Sussex entraram em contato diretamente com a princesa de Gales… embora não esteja claro exatamente quando eles tentaram fazer contato ou se realmente falaram com Kate ou William .

Também não sabemos se Kate falou com Meghan ou Harry… mas sabemos que eles fizeram um esforço para enviar seus melhores votos pessoalmente.

Como relatamos anteriormente… os Sussex nos disseram: “Desejamos saúde e cura para Kate e sua família, e esperamos que eles possam fazê-lo em particular e em paz” apenas algumas horas após o anúncio.

Meghan e Harry saíram às uma exposição de arte em Los Angeles na noite de quinta-feira parecendo bastante relaxado, e estão surgindo relatos de que a notícia foi tão chocante para o casal quanto para o resto do mundo … mas não está claro se eles receberam algum aviso prévio.

É claro que uma grande diferença foi criada entre Meghan, Harry e o resto da família real quando eles decidiram renunciar a seus cargos e partir para a América… mas parece que essa notícia foi maior do que quaisquer problemas pessoais atuais.

Tudo isso está de acordo com o que Sean Mandell – criador do podcast “Spilling Royal Tea” – nos contou no “TMZ Live” sexta-feira… quando disse que este diagnóstico pode na verdade ser um oportunidade para uma pequena reconexão real.