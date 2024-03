Príncipe Harry e Meghan Markle desejam felicidades a Kate Middleton em meio ao diagnóstico de câncer

Meghan Markle dar Príncipe Harry apenas desejei Kate Middleton tudo de bom em meio ao diagnóstico de câncer – e eles esperam especialmente que o público a deixe lidar com isso em paz.

O duque e a duquesa de Sussex disseram ao TMZ… “Desejamos saúde e cura para Kate e sua família, e esperamos que eles possam fazê-lo em particular e em paz”.

Como informamos… Meg e Harry estavam circulando por Los Angeles na quinta à noite em uma exposição de arte – e não havia indicação de que as notícias de Kate estivessem no radar deles. Não está claro se eles estavam cientes do diagnóstico dela ou não, mas em qualquer caso… eles estão enviando lembranças.