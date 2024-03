Príncipe Harry segurado por um milhão de dólares pelo clube de strip de Las Vegas

Ta roupa íntima usada por Príncipe Harry em uma festa em Las Vegas foi segurado por um milhão de dólares pelo dono de um clube de strip Dino Palmiotto. Comprado por US$ 250 mil de Carrie Royale, que supostamente os ficou com eles depois de uma festa com atormentar em 2012, os boxeadores agora são exibidos em Palmioto‘s Expose Club em San Diego.

A segurança no clube foi reforçada e uma apólice de seguro substancial foi contratada para proteger as roupas íntimas.

Meghan Markle pensou que a câmera estava desligada durante entrevista na TV

“Gastei muito dinheiro com essas calças, mas elas valem a pena” Palmioto disse ao The Sun.

“Eles não foram lavados, estão em condições originais daquela noite de 2012.

“Estas são as verdadeiras joias da coroa e as pessoas estão ansiosas para vir aqui e vê-las.

“Estamos colocando uma apólice de seguro de US$ 1 milhão em atormentaré a cueca.

“Estou seriamente com medo de que alguém invada o clube e tente roubá-los. E você tem que proteger as joias da coroa.

“Temos sido inundados com ligações e pessoas que querem vê-los e queremos protegê-los.

“A segurança foi aumentada aqui drasticamente. Adicionamos robôs de segurança no estacionamento e, mesmo quando não estamos aqui, o sistema de alarme foi aumentado e mais lasers foram adicionados.

“Construímos um estojo especial para guardar essas cuecas e elas estão trancadas e aparafusadas.

“Eu levo isso muito, muito a sério. atormentarsuas cuecas estão seguras no Expose.”

Nenhum contato feito pelo Príncipe Harry

Apesar da atenção, nem Príncipe Harry nem Meghan Markle entrou em contato com Palmioto após a revelação de sua aquisição.

“Se atormentar quiser me ligar e vir vê-los, ele é bem-vindo a qualquer hora”, Palmioto adicionado.

“Terei tratamento VIP pronto para ele.”