Príncipe William continua com deveres reais em meio ao escândalo de Kate Middleton

Como Kate Middleton continua a lidar com as consequências de seu escândalo fotográfico – Príncipe William é apenas… bem, ser um membro da realeza e fazer coisas da realeza.

O Príncipe de Gales esteve na segunda-feira em Frameless London – uma atração turística de experiência multissensorial com um monte de exposições de arte legais – onde ele estava conversando com as pessoas para algo chamado Earthshot Prize Launchpad… uma iniciativa de mudança climática.

Esta noite estamos orgulhosos de ter recebido Sua Alteza Real o Príncipe de Gales em Frameless London para celebrar o @EarthshotPrize Plataforma de lançamento. pic.twitter.com/WEkaEqdbAf – Sem moldura (@framelessldn) 11 de março de 2024

PW falou durante o evento… e foi visto brigando com ambientalistas. Fotos de seu passeio aqui também foram postadas na conta oficial de mídia social dele e de Kate.

O problema… todo mundo ao redor do mundo está focado apenas em uma coisa no que diz respeito a William e Kate – e essa seria esta foto editada que eles postado no fim de semanaque agora foi revelado que foi alterado… algo que a própria Kate assumiu a culpa por.

Há uma nova rodada de teorias da conspiração em todas as mídias sociais… e apesar desse frenesi sobre o paradeiro e a condição dela, Bill está aqui apenas agindo como se nada estivesse acontecendo.

Mesmo antes do seu evento climático, William apareceu para um serviço religioso da Commonwealth ao lado Rainha Camila – e ali também parecia que não faltava nada… apenas negócios como sempre.

Quando William estava chegando para o último evento… ele e Kate foram fotografados no carro vindo de Windsor, mas Kate estava virada de lado – olhando pela janela.

Claro, com ela admitindo que editou sua foto do Dia das Mães… há mais especulação e intriga do que nunca… isso depois de ela estar fora dos olhos do público há meses, com preocupação crescente sobre seu bem-estar.

O Palácio de Kensington se recusou a comentar mais sobre o que exatamente Kate alterou na foto e como – mas muitas pessoas deram palpites sobre o que ela fez.