Kate MiddletonPrincesa de Gales, está viva e bem, pois revelou uma foto dela e de seus três filhos reais para acalmar quaisquer conspirações depois que ela desapareceu dos olhos do público após uma cirurgia.

A Princesa de Gales foi submetida a uma cirurgia abdominal não revelada em janeiro, mas houve um grande grau de sigilo em torno do procedimento, o motivo e como ela tem se recuperado desde então.

Segredos revelados: tio de Kate Middleton revela detalhes intrigantes sobre sua recuperação e retorno

Foi ainda agravado pela abertura do Rei Carlos IIIAs batalhas de saúde de Middleton quando ele passou por uma cirurgia de próstata e, em seguida, revelou publicamente seu diagnóstico de câncer ao mundo, praticamente ao mesmo tempo em que Middleton parecia desaparecer da face da Terra.

Mas, em seu momento de necessidade, Príncipe Williamseu marido, decidiu sair dos holofotes por um momento para permitir que o homem de 42 anos brilhasse enquanto tirava uma foto dela, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis.

A paixão fotográfica de Middleton

Depois de essencialmente sombrear Mário Testinoum fotógrafo famoso, Middleton agora fez seu nome com seu desejo de tirar fotos de sua própria família – inclusive de seus sogros.

Ela regularmente tira fotos de seus filhos e as compartilha com o público à medida que se torna uma realeza moderna por estar familiarizada com a tecnologia moderna. Também está em sintonia com o humor do público: o fato de ela fazer isso sozinha significa que os ganhos dos contribuintes não estão sendo gastos com um fotógrafo particular.

“Isso mostra o quão moderno Kate e William são ser mais acessíveis e ter uma abordagem prática”, Gina Jones, de Bumpkins, disse ao Daily Mail. “Isso também mostra que eles são engenhosos com dinheiro.

“Você costuma ver Kate na moda de rua e às vezes repetindo roupas, então, ao tirar suas próprias fotos, isso mostra novamente como ela é experiente com dinheiro.”

Ela também é muito boa nisso, o que você esperaria depois de servir como protegida de alguém tão capaz quanto os talentos de Testino. Tanto que ela pode até se tornar a fotógrafa oficial da família segundo Simão Aplicativos.

“Não creio que a Duquesa esteja à procura de uma carreira na fotografia”, disse Apps, diretor de Imagens Profissionais, ao Daily Mail. “Mas ela certamente poderia estar de olho em assumir o cargo de “fotógrafa real”, título concedido a Lorde Lichfield que infelizmente faleceu de acidente vascular cerebral em 2005.

“Como ele, ela está perfeitamente, se não melhor, posicionada para capturar aqueles momentos íntimos e espontâneos dentro da Família Real pelos quais ele era tão famoso.”