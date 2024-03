Príncipe William volta a falar sobre sua esposa, Kate Middleton, após problemas de saúde

Sdesde então Kate MiddletonQuando a operação abdominal se tornou conhecida, os problemas têm aumentado para a coroa britânica. Da edição de fotografias ao alegado reaparecimento numa quinta no passado fim de semana. Mas até agora a princesa não foi vista em nenhum evento oficial, algo que Príncipe Williamque recentemente voltou a se referir à esposa em público, conseguiu.

O futuro rei participou num evento dedicado à construção de casas para os sem-abrigo em Sheffield, na terça-feira, 19 de março. Desde Middleton esteve na família real, a princesa dedicou todos os seus esforços aos mais necessitados e, em particular, às crianças.

Então a mídia presente mencionou o assunto e William disse: “Aventuro-me aqui no território da minha esposa. Ela precisa estar sentada aqui para ouvir isso”.

Fan deseja a Kate Middleton uma rápida recuperação por carta

Curiosamente, durante o evento um dos presentes revelou ao futuro monarca que havia enviado uma carta a Kate para encorajar a sua recuperação, antes do seu reaparecimento, provavelmente depois da Páscoa.

“Você realmente é muito gentil.” William disse emocionado, conforme noticiado na mídia britânica.

Depois desse acontecimento, o filho de Carlos III passeou pela cidade e foi fotografado com todos os seus seguidores, na tentativa de mostrar proximidade e diminuir a tensão que assola a coroa neste 2024. Uma crise que muitos dizem que só poderá acabar quando Kate retoma a sua agenda e é confirmado em primeira mão que a saúde da Princesa de Gales não está em perigo.

Seja como for, e apesar da menção discreta à sua esposa, especialmente ao seu trabalho com os mais desfavorecidos, William continua a ser o principal chefe visível da família real, pois o seu pai continua o tratamento do cancro de que sofre, o que significa que todas as funções oficiais mais importantes recaem sobre o futuro rei.