Probabilidades de LSU vs Iowa 2024: Qual time tem maior probabilidade de chegar à Final Four do March Madness?

EUn o que promete ser uma revanche fascinante do ano passado Final do Torneio da NCAA com um ingresso para o Últimos quatro em jogo, o primeiro colocado Iowa Hawkeyes deve enfrentar o terceiro colocado LSU Tigers no Elite 8 Confronto.

Caitlin Clark fica envergonhada quando Lisa Bluder admite ter cometido faltas técnicas no treino

A final da temporada passada, com pontuação de 102-85, estabeleceu um recorde de audiência televisiva com 9,9 milhões espectadores em abcque se destaca como o jogo de basquete feminino mais assistido da história.

Iowa mostrou uma habilidade ofensiva dominante, com média impressionante de 91,9 pontos por jogo ao longo da temporada.

Liderado pela dinâmica Caitlin Clark, que tem médias impressionantes de 31,7 pontos, 7,3 rebotes e 8,9 assistências por jogo, o Olhos de falcão possui um potente arsenal ofensivo que pode iluminar o placar em pouco tempo.

Adicionalmente, Iowa ostenta uma notável porcentagem de arremessos de 50% do campo, muitas vezes superando seus oponentes em eficiência de arremessos.

Enquanto isso, o Tigres da LSU entre no confronto com uma escalação formidável liderada por Angel Reese, que tem médias impressionantes de 18,7 pontos e 13,2 rebotes por jogo.

Com LSUs habilidade na pontuação, com média de 85,9 pontos por jogo, eles representam uma ameaça ofensiva significativa para seus oponentes.

Qual é a previsão do placar final para LSU vs Iowa?

Segundo os apostadores, Iowa é um favorito de 1,5 pontos (-110) contra LSU.

O over/under está em 168,5, enquanto a linha do dinheiro é Iowa (-130) e LSU (+105).

A previsão do placar final é Iowa 80-76 LSU.

Com o cenário preparado para uma emocionante Elite 8 confronto final, todos os olhos estarão voltados para a quadra enquanto Iowa e LSU disputam a supremacia no que promete ser um capítulo memorável na história do March Madness.

Será que Iowa se vingará da derrota do ano passado e garantirá sua passagem para o Últimos quatro?

Ou vai LSUs talento e tenacidade os impulsionam para mais uma vitória, consolidando seu status como força dominante no basquete universitário?

Sintonizar ESPN sobre Segunda-feira, 1º de abril de 2024no 19h00 horário do leste dos EUA descobrir.