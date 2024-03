Probabilidades de Zepeda x Hughes: Quem é o favorito para vencer a luta de 16 de março?

TA luta eliminatória do campeonato mundial leve da IBF e da WBA entre os O mexicano William “Camaron” Zepeda e o britânico Maxi “Maximus” Hughes acontecerá neste sábado, 16 de março, no The Cosmopolitan em Las Vegas, Nevada, mas quem tem maior probabilidade de vencer?

O mexicano chega à luta com um recorde de invencibilidade de 29-0 e um número impressionante de 25 nocautes, lutará pelo título mundial das duas organizações contra um lutador que tem um recorde de 26-6-2, com vitórias por nocaute.

Dana White não está feliz com a luta entre Jake Paul e Mike TysonTwitter

Zepeda está pronto para a luta pelo título mundial

Zepeda tem mostrado sua melhora no topo do ringue a cada uma de suas lutas, e disse que está pronto para a oportunidade de lutar pelo cinturão do campeonato mundial até 135 libras.

“Estou entusiasmado com este grande desafio que tenho pela frente e por estar um passo mais perto de realizar meu sonho de me tornar um campeão mundial”, disse Zepeda para a mídia. “Hugo é um grande lutador e mal posso esperar para enfrentá-lo no ringue no dia 16 de março e colocar minha humilde cidade natal, San Mateo Atenco (Estado do México), no cenário mundial.

“Sei que a Golden Boy Promotions quer trazer grandes lutas de volta a Las Vegas, a capital do boxe, e quero fazer parte disso, quero ser coroado campeão mundial em Las Vegas”.

Enquanto Hugo retorna ao solo dos EUA após uma dura e controversa derrota por decisão majoritária para o australiano George Kambosos Jr., uma decisão que foi escandalosamente vaiada pelos presentes na luta em Oklahoma.

“Na minha última luta nos Estados Unidos, os juízes partiram meu coração” Hugo disse. “Não vou deixar que eles atrapalhem minha carreira. Voltarei aos Estados Unidos com um freio entre os dentes. Zepeda nunca lutou com ninguém como eu antes.

Quem é o favorito para a luta entre William Zepeda e Maxi Hughes?

Em diferentes sites de apostas, Zepeda parece um grande favorito para vencer a luta de 12 rounds, com uma linha de apostas de -650 para “Camaron”, enquanto Hugo paga +650, e o sorteado paga até +2.000.

O site Box.Live coloca Zepeda à frente do britânico em 1/8 (-770), enquanto Hugo paga 5/1 (+500) para ganhar, o que significa que os apostadores acham que há 85% de chance de Zepeda ganhando, enquanto dá Hugo uma chance de 15%.