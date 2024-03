Procon Penedo inicia Mês do Consumidor com reunião estratégica para supermercados

Em ação que marca o início do Mês do Consumidor, o Procon de Penedo realizou, na manhã da última sexta-feira, 1º de março, uma importante reunião com representantes dos supermercados locais. Este encontro teve como principal objetivo estreitar os laços entre o órgão fiscalizador e as empresas do setor, buscando, assim, elevar a qualidade dos serviços oferecidos aos consumidores da região.

Esta iniciativa faz parte de uma série de ações planejadas da Prefeitura de Penedo, através da equipe do Procon municipal, visando garantir um equilíbrio nas relações de consumo dentro da cidade. A reunião com os supermercados representa um passo significativo nesse sentido, pois alinha as expectativas e responsabilidades de ambas as partes em prol de uma experiência de compra mais justa e satisfatória para o consumidor.

O encontro, que aconteceu na Casa de Aposentadoria, serviu como uma plataforma para discutir práticas de atendimento, políticas de preço e qualidade dos produtos, além de outros temas relevantes que impactam diretamente na satisfação do consumidor. Com essa aproximação, o Procon Penedo espera não apenas resolver questões pontuais, mas também fomentar um ambiente de cooperação e respeito mútuo entre os supermercados e seus clientes.

Além disso, foi anunciado que em breve será lançada uma campanha permanente, idealizada para beneficiar os consumidores no momento de suas compras. Esta campanha é uma das muitas estratégias pensadas pelo órgão para assegurar que os direitos dos consumidores sejam sempre respeitados e que a qualidade dos serviços e produtos ofertados esteja em constante melhoria.

O Mês do Consumidor, portanto, começa com uma forte mensagem de compromisso e colaboração em Penedo. A iniciativa da gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo em convocar esta reunião evidencia um esforço contínuo em promover uma cultura de consumo consciente e responsável, garantindo que as relações comerciais na cidade sejam sempre pautadas pelo respeito e pela transparência.

Os penedenses podem aguardar melhorias significativas nas suas experiências de compra, fruto dessa aproximação entre o Procon e os supermercados. Este é apenas o início de uma série de ações que visam fortalecer a proteção e os direitos do consumidor, contribuindo para um ambiente de negócios mais justo e equilibrado na cidade.

SECOM/PMP