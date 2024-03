Produtores de Wendy Williams Lifetime Doc revelam argumento judicial para exibição do documento

Wendy Williams ‘O guardião não teve sucesso em bloquear o lançamento do documentário da Lifetime sobre ela – e agora sabemos o que eles disseram a um juiz para fazer o tribunal ficar do seu lado.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, a A&E apresentou uma resposta ao que Sabrina Morrissey – O tutor nomeado pelo tribunal de Wendy – enviado poucos dias antes de seu projeto ir ao ar, algumas semanas atrás … e a rede mantém sua decisão de avançar com o lançamento.

Em uma declaração juramentada ao tribunal, Ford diz que Wendy assinou contrato com este documento desde o início – mas com o passar do tempo e ficou claro que ela estava lutando contra problemas de saúde, embora Ford afirme que não tomou conhecimento de seu diagnóstico de demência até que as filmagens estivessem quase concluídas. Ele insiste que Wendy “parece se sentir mais em casa quando consegue continuar compartilhando sua vida” com o público e diz que o diagnóstico de demência se tornou “parte da história que ela queria contar”.