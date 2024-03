Programação completa do March Madness 2024: quando começa o torneio da NCAA?

Tele Torneio da NCAAmais conhecido como Loucura de marçoestá previsto para começar em 21 de março, mas o Primeiros Quatro começa dois dias antes. Domingo de seleção revelará a chave dos melhores times do país que buscam se tornar campeões nacionais.

UConn (Huskies de Connecticut) está entre os favoritos para vencer o torneio. Eles poderiam se tornar o primeiro time a repetir como NCAA campeão desde Flórida em 2006-07.

Os primeiros quatro serão em Dayton, Ohio, enquanto os jogos da primeira e segunda rodadas, de 21 a 24 de março, vão de Nova York a Spokane, Washington.

Doce 16 O fim de semana (28 a 31 de março) terá jogos em Boston (Regional Leste), Dallas (Sul), Detroit (Centro-Oeste) e Los Angeles (Oeste).

O Últimos quatro será em Glendale, Arizona, no sábado, 6 de abril, e o jogo do campeonato será na noite de segunda-feira, 8 de abril.

Como assistir March Madness

Todos os jogos do torneio masculino serão transmitidos em CBS, TBS, TNT e TruTValém de suas plataformas digitais, incluindo Paramount+.

TBS cuidará do Final Four e do jogo do título nacional este ano, enquanto a NCAA está transmitindo jogos por meio de sua opção March Madness Live.