Propriedade de Trump em Nova York preparada para ser apreendida em meio a julgamento de fraude massiva

Donald Trump parece incapaz de conseguir o dinheiro de que precisa para continuar lutando contra o julgamento de seu caso de fraude – e agora, o procurador está se preparando para confiscar uma de suas enormes propriedades.

A propriedade de 230 acres do ex-Prez em Bedford, NY – conhecida como Seven Springs – parece estar na mira de Letitia James, que recentemente apresentou documentos legais indicando que seu escritório está preparado para atacar esta propriedade… possivelmente o o primeiro de muitos em um esforço para cobrar o julgamento de quase meio bilhão que Trump enfrenta depois de perder seu julgamento por fraude bancária no mês passado.

Registros on-line mostram que o escritório de James entrou com pedido para fazer cumprir a sentença no condado de Westchester – onde fica Seven Springs – sinalizando que a aplicação da lei está se preparando para apreender esta propriedade primeiro se DT não conseguir a fiança que precisa para pagar até o final do mês.

O facto de James ter apresentado a sentença no condado de Westchester funciona efetivamente como um penhor sobre a propriedade de Trump – e muitos esperam que ela continue a arrebatar os seus bens até que os 355 milhões de dólares que ele deve sejam pagos. Para recorrer desta decisão, Trump precisa de arranjar ainda mais dinheiro… uns colossais 464 milhões de dólares, que está a lutar para garantir com uma fiança.

Seven Springs é tão grande que na verdade abrange três cidades diferentes do condado – e exala luxo… com carruagens por toda parte, além da mansão principal.

A propriedade de Seven Springs é uma das muitas propriedades de Trump – e há muitas pessoas que acreditam que James está preparado para confiscar ainda mais, se necessário… incluindo, possivelmente, a Trump Tower.

Aqui está a reviravolta, e acabou de surgir… haverá um IPO para a Truth Social, e Trump poderá faturar mais de US$ 3 BILHÕES, mas não será capaz de vender suas ações por 6 meses.