Proprietário dos Jets faz revelação impressionante sobre os planos comerciais de Zach Wilson

Tele Jatos de Nova York procurará reter Zach Wilson para a campanha de 2024 caso não consigam encontrar um parceiro comercial para o quarterback, segundo o dono da franquia Woody Johnson.

O Jatos temos procurado por uma equipe em potencial para negociar uma troca por Wilsonmas não conseguiram chegar a um acordo até agora.

Zach Wilson nega ser o problema no ataque do New York JetsRoberto Ortega

Isso não quer dizer que não tenham recebido nenhuma oferta, com a NBC Sports sugerindo o Jatos responderam a perguntas para o jovem de 24 anos. No entanto, eles não estão satisfeitos com as ofertas feitas para negociar a segunda escolha geral e esperam melhores negócios.

Johnson disse na segunda-feira o Jatos procuraria manter Wilson se não conseguirem encontrar uma equipe para trocá-lo, embora muitos tenham visto isso como uma tática para encorajar melhores ofertas e aumentar seu valor.

“Se não o negociarmos, vamos mantê-lo”, Johnson disse nas reuniões de proprietários da NFL.

Wilson foi assinado como um backup para Aaron Rodgersmas a grave lesão no tendão de Aquiles do jogador de 40 anos forçou Wilson para se tornar titular automático apenas quatro jogos na temporada. Tirod Taylor foi assinado para fornecer backup enquanto Rodgers estava se recuperando.

Mas com o Jatos indo de 7 a 10 em 2023, a culpa foi atribuída a Wilsonos pés. Ele arremessou para 2.271 jardas e passou para apenas oito touchdowns, com sete interceptações destacando sua inexperiência no nível mais alto.

Zach Wilson deixará os Jets?

Seria uma surpresa se o Jatos segurado Wilson após os comentários brutais do proprietário sobre seu desempenho. Nas honras da NFL, Johnson foi citado dizendo: “Precisamos de um quarterback reserva. Não tivemos nenhum no ano passado.”

Na segunda-feira, o treinador Roberto Saleh se recusou a comentar Wilsona possível saída da empresa durante uma disponibilidade para a imprensa nas reuniões anuais. Salé disse que iria submeter-se ao gerente geral Joe Douglasque pode fazer o mesmo e passar a responsabilidade para Johnson.

Na verdade, se for uma decisão de Johnson, Wilson pode estar saindo pela porta – e se não for agora, então no futuro. O proprietário bilionário, de 76 anos, reconheceu que seria melhor para Wilson para começar de novo em outro lugar.

“Do ponto de vista dele, provavelmente seria melhor se ele mudasse de rosto e chegasse a um novo lugar e pudesse limpar a lousa.” Johnson disse. “Acho que provavelmente seria melhor para ele.”