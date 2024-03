Proprietários da NFL se preparam para uma grande mudança: mudanças propostas nas regras podem alterar a dinâmica do jogo

TA NFL está se preparando para uma potencial transformação na próxima temporada, com uma série de mudanças significativas nas regras propostas pelo comitê de competição da liga.

Mudanças propostas para o pontapé inicial

Entre as mudanças mais notáveis ​​em consideração está uma regra inicial renovada que visa aumentar o entusiasmo e ao mesmo tempo priorizar a segurança do jogador.

Proposto por um grupo de trabalho de equipes especiais, o nova regra inicial inspira-se no XFL e visa aumentar as taxas de retorno e, ao mesmo tempo, minimizar concussões.

Se aprovada, esta alteração marcaria um afastamento significativo do formato inicial tradicional e inaugurar uma nova era para a liga.

De acordo com a regra proposta, os fair catches seriam eliminados e os touchbacks seriam movidos até a linha de 35 jardas.

Além disso, os kickers começariam do Linha de 35 jardascom membros da equipe receptora posicionados no Linha de 40 jardas.

A configuração exigiria que um mínimo de nove jogadores da equipe de retorno fossem posicionados em um local designado. “zona de configuração” entre a linha de jarda-30 e a linha de jarda-35.

Somente o chutador e os retornadores poderão se mover antes que a bola entre em jogo.

Liga abordando tackles “hip-drop”

Outra proposta significativa em cima da mesa é a proibição de tackles de hip-dropuma técnica ligada ao aumento de lesões na parte inferior do corpo.

O comitê pretende resolver esta questão implementando penalidades para jogadores que utilizam esta técnica.

De acordo com o vice-presidente executivo de saúde e segurança dos jogadores da NFL, Jeff Miller, a liga identificou os hip-drop tackles como um contribuinte significativo para lesões, com uma taxa de lesões substancialmente maior em comparação com os tackles convencionais.

A mudança de regra proposta imporia penalidades, incluindo todososs de 15 jardas e uma primeira descida automática, para jogadores que utilizam esta técnica.

Associação de jogadores se manifesta contra propostas

Embora as mudanças propostas nas regras visem aumentar a segurança dos jogadores e a emoção geral do jogo, elas enfrentaram oposição de jogadores e organizações.

O Associação de Jogadores da NFL expressou preocupações sobre a potencial confusão e impacto no jogo.

“Os jogadores se opõem a qualquer tentativa da NFL de implementar uma regra que proíba um tackle ‘swivel hip-drop’. Embora a NFLPA continue comprometida com melhorias em nosso jogo tendo em mente a saúde e a segurança, não podemos apoiar uma mudança de regra que cause confusão para nós como jogadores, como treinadores, como dirigentes e especialmente como torcedores. Pedimos à NFL, mais uma vez, que reconsidere a implementação desta regra”, disse o comunicado.

Enquanto a NFL se prepara para seu Reunião Anual da Ligatodos os olhos estão voltados para mudanças de regras propostas isso pode remodelar o jogo na próxima temporada.

Seja renovando o pontapé inicial ou abordando questões de segurança dos jogadores, essas alterações propostas sublinhar o NFL compromisso de evoluir com o tempo, mantendo-se fiel aos seus valores fundamentais.