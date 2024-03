Prostitutas tailandesas brigam em Bangkok por causa de suposta ‘guerra territorial’, policiais envolvidos

Prostitutas tailandesas em Bangkok entraram em uma briga total no Red Light District por causa de uma suposta guerra territorial que atraiu policiais para a confusão… e as imagens de tudo isso são absolutamente selvagens!

Confira este vídeo que captura alguns dos destaques de segunda-feira, onde um punhado de profissionais do sexo das Filipinas estão relatado ter usado um hotel popular na movimentada Sukhumvit Road… e, aparentemente, outras prostitutas sentiam-se protetoras do seu território.

Os agentes foram chamados devido a uma disputa entre alguns trabalhadores do sexo filipinos – alegadamente acusados ​​de roubar clientes a uma prostituta tailandesa na área – e enquanto os polícias os escoltavam para fora do edifício e para a rua… multidão esperando por eles.

No final… os policiais conseguiram trazer as trabalhadoras do sexo para as quais estavam originalmente lá para a delegacia – mas parece que todas foram bastante agredidas quando entraram.