PS5 Pro: Quando o novo console da Sony estará à venda?

Tele zumbiu em torno do PlayStation 5 Pró atingiu um nível febril, com vazamentos e rumores pintando um quadro vívido do que esperar do próximo gigante dos jogos da Sony.

Embora as especificidades dos recursos do console continuem sendo objeto de muita especulação, está surgindo um consenso sobre o momento de seu lançamento. Especialistas da indústria apontam o final de 2024 como a provável janela de chegada para o PS5 Proalinhando-se com a preferência histórica da Sony por lançamentos estratégicos de final de ano.

Sony anuncia novo modelo do PlayStation 5Sony PlayStation/YouTube

O histórico de lançamentos da Sony Interactive Entertainment oferece informações valiosas sobre as tendências de programação da empresa. Uma retrospectiva revela um padrão de estreia de consoles no último trimestre do ano, uma estratégia aparentemente favorecida pela Sony para capitalizar a lucrativa temporada de compras natalinas.

O original Playstation, ou PSX, estreou em dezembro de 1994 no Japão, seguido por lançamentos ocidentais no ano seguinte. O Playstation 2 seguiu uma trajetória semelhante, sendo lançado em outubro e novembro de 2000 na América e na Europa.

O Playstation 3 viu um lançamento unificado em novembro para o Japão e a América em 2006, com a Europa se juntando ao grupo alguns meses depois. Esta mudança marcou um afastamento dos lançamentos escalonados do passado, aproximando-se cada vez mais de uma estratégia de lançamento global mais sincronizada.

O Playstation 4 refinou ainda mais esta abordagem com lançamentos quase simultâneos na Europa, América e Austrália em novembro de 2013, embora com o Japão esperando até fevereiro de 2014.

O PlayStation 5 solidificou o compromisso da Sony com uma estratégia de lançamento global, estreando em mercados importantes como Japão, Coreia, EUA e Austrália em 12 de novembro de 2020, com o resto do mundo seguindo uma semana depois.

Apesar dos desafios relacionados com a disponibilidade de stock, o lançamento da PS5 ressaltou a preferência da Sony pelos lançamentos de novembro, estabelecendo um precedente claro para futuras estreias de consolas.

Sony.

Quando o PS5 Pro será lançado?

Dado este padrão histórico, é razoável especular que o PS5 Pro chegará às lojas em novembro de 2024. Este momento não apenas se alinha com o aparente gosto da Sony pelos lançamentos do final do ano, mas também posiciona o console favoravelmente no mercado de inverno, bem a tempo para as festas de fim de ano.

Embora a confirmação oficial ainda esteja pendente, as evidências convergentes de lançamentos anteriores e rumores atuais sugerem fortemente que novembro de 2024 será o mês em que a Sony apresentará ao mundo o PS5 Pro.

À medida que a expectativa aumenta, os jogadores de todo o mundo estão atentos a qualquer anúncio oficial da Sony. O PS5 Pro promete inaugurar uma nova era de jogos, aproveitando o sucesso de seus antecessores com desempenho aprimorado, experiências de jogo envolventes e tecnologia de ponta.

Se a história servir de guia, novembro de 2024 será um momento crucial para a Sony e para a comunidade de jogos em geral, marcando a chegada de um console que poderá redefinir o cenário do entretenimento interativo.