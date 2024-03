Purdue HC critica a imprensa pela transferência de Zach Edey, que está apresentando estatísticas semelhantes às de Shaq

Caldeiras Purdue treinador principal Pintor Matt atacou os membros da imprensa que afirmam Zach Edey só é bom porque ele é alto, dizendo “eles simplesmente não deveriam cobrir o basquete”.

Dois dias depois de produzir os primeiros 30 pontos e 20 rebotes Torneio da NCAA jogo em quase 30 anos, Edey se tornou o único jogador desde Shaquille O’Neal em 1992 para gravar três Loucura de março jogos com pelo menos 20 pontos e três bloqueios.

“Sim, eles simplesmente não deveriam cobrir o basquete”, disse Painter sobre os críticos de Edey. “Você vai para a escola e aprende coisas ou algo assim. Mas todos nós não gostamos de todas as aulas que frequentamos, certo? É uma espécie de mal necessário. É como ir trabalhar. Você não gosta de todo mundo que você você trabalha ou não gosta de certas partes do seu trabalho. É difícil, certo? Você precisa ser capaz de lidar com certas coisas que são difíceis.

“Acho que todos deveriam fazer testes para saber o que estão fazendo. Acho que todos os treinadores deveriam fazer testes para entender a arbitragem e acho que todos os árbitros deveriam fazer um teste para entender o treinamento. deveria ter que fazer um teste ou teste de basquete. Qualquer um que tweeta, deveria ser capaz de fazer isso e diz algo tão idiota quanto isso?

“Então eles deveriam ter um status probatório onde não pudessem twittar por três meses. Acho que isso vai ajudar a sociedade. Apenas tente nocautear os idiotas para que eles não tenham que se encontrar no local Wal-Mart e dizer coisas que não fazem sentido.”

O técnico do Utah State elogia Zach Edey

O central de 2,10 m e 300 libras acertou 8 de 11 em campo e acertou todas, exceto uma, de suas oito tentativas de lance livre contra Estado de Utah no domingo. Ele também fez três bloqueios, três assistências e dois roubos de bola em 26 minutos de ação.

Treinador principal do estado de Utah Danny Polvilhe elogiou Edey durante sua coletiva de imprensa pós-jogo. mas também fez questão de afirmar que Purdue tem muito talento.

“Zach Edey, ele é especial”, disse Sprinkle. “Não houve muitos jogadores assim na história do basquete universitário. É por isso que acho que eles podem levar isso para outro nível. Dissemos aos nossos rapazes, sim, Zach Edey é obviamente o jogador nacional do ano, mas eles têm temos outros jogadores realmente bons e isso não pode passar despercebido.”

Purdue agora enfrentará Gonzaga no Doce 16 enquanto eles tentam continuar sua turnê de vingança após a derrota do ano passado para Farleigh Dickinson eliminou-os extremamente cedo.