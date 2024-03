‘Puro entretenimento’: Conor McGregor e outros profissionais reagem à noite selvagem de Nate Landwehr no UFC Atlantic City

Nate Landwehr chamou a atenção de Conor McGregor na noite de sábado.

O peso pena, amigo dos fãs, nocauteou Jamall Emmers no primeiro round na luta preliminar do UFC Atlantic City. No clássico estilo “Nate the Train”, Landwehr se viu em alguns problemas iniciais, sangrou muito, cavou fundo e encontrou uma maneira de pressionar continuamente seu oponente, o que culminou em sua paralisação de retorno de Emmers.

Com a vitória, Landwehr volta à coluna das vitórias após perder na decisão para Dan Ige no UFC 289, em junho passado. Antes disso, o jogador de 35 anos conquistou três vitórias consecutivas no UFC, incluindo paralisações de Austin Lingo e Ludovit Klein.

Depois disso, Landwehr entregou uma entrevista pós-luta ardente e cheia de personalidade, que levou a uma série de reações de lutadores profissionais sobre o trabalho interno e pós-luta de Landwehr, incluindo McGregor. Confira abaixo as reações dos atletas do UFC.

Nate, o trem, sempre tem que ver uma luta incrível na TV !!! – Colina Jamahal (@JamahalH) 31 de março de 2024

Que retorno! Nate parecia muito durável. Belo Ko!!! ✈️ -Cody Durden (@Cody_Durden) 31 de março de 2024

Ótima entrevista pós-luta chegando -Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 31 de março de 2024