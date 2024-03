Chegando com 6’4 “e 260 libras, é melhor você tomar cuidado com esse mano corpulento … Você consegue arrasar com as mudanças nessas duas imagens de Dwayne ‘The Rock’ Johnson? Só há uma maneira de descobrir! O grandalhão passou no “Jimmy Kimmel Live!” mais cedo…





Fonte: TMZ

Todos os direitos de imagens e texto são da TMZ.