Qual é a renda mínima necessária para declarar impostos em 2024? Tudo o que você precisa saber antes do prazo

Tele Receita Federal leva muito a sério o pagamento incorreto de impostos, chegando a considerá-lo evasão e fraude fiscais, por isso é fundamental garantir que os impostos sejam declarados corretamente e dentro do prazo, mas qual é o valor mínimo necessário para ser obrigado a pagar impostos?

A maioria dos cidadãos dos Estados Unidos e residentes permanentes que trabalham nos EUA devem apresentar uma declaração de imposto de renda se ganharem acima de um determinado limite salarial, com vários fatores, como a renda bruta e o status do pedido, impactando isso.

A renda bruta é tudo o que uma pessoa ganhou ao longo do ano em termos de dinheiro, bens, propriedades ou serviços que não estão isentos de impostos federais, incluindo também a renda proveniente de fora dos EUA e da venda de uma casa.

Um limite de declaração é o valor mínimo que uma pessoa precisa ganhar para ser elegível para apresentar um relatório fiscal, havendo cinco status de declaração: solteiro, chefe de família, casado declarando em conjunto, casado declarando separadamente e cônjuge sobrevivente qualificado.

Valores de renda mínima para declarar impostos

Solteiro e menor de 65 anos: $ 13.850. Solteiro e 65 anos ou mais: $ 15.700.

Chefe de família e menos de 65 anos: $ 20.800. Chefe de família e 65 anos ou mais: $ 22.650

Arquivamento de casados ​​​​em conjunto e com menos de 65 anos (ambos os cônjuges): $ 27.700. 65 anos ou mais (um cônjuge): $ 29.200 e 65 anos ou mais (ambos os cônjuges): $ 30.700

Arquivamento de casado separadamente: qualquer idade: $ 5

Cônjuge sobrevivente qualificado e menor de 65 anos: $ 27.700. 65 anos ou mais: $ 29.200

Os trabalhadores autônomos devem declarar impostos se ganharem mais de US$ 400 com esse trabalho autônomo. Eles devem apresentar um formulário de declaração anual e um formulário trimestral de estimativa de imposto de pagamento.

Aqueles definidos como dependentes também podem precisar apresentar uma declaração com base em sua renda bruta. É obtido a partir dos rendimentos auferidos (salários, vencimentos, gorjetas e qualquer quantia recebida como remuneração pelo trabalho realizado) e dos rendimentos não auferidos (renda do tipo investimento e inclui juros, dividendos e ganhos de capital, aluguéis, royalties, etc. Distribuições de juros, dividendos , ganhos de capital.)