Quanto custa a luxuosa coroa do Miss Mundo 2024?

TO concurso de Miss Mundo, um espetáculo de beleza, intelecto e intercâmbio cultural, retorna à Índia com grande pompa e espetáculo. Este grande evento conta com participantes de 112 nações competindo pelo cobiçado título, com o objetivo de suceder à atual Miss Mundo, Karolina Bielawska da Polônia.

BielawskaO mandato de foi estendido além do reinado tradicional de um ano devido ao cancelamento dos dois últimos concursos, aumentando a antecipação e o prestígio do concurso deste ano.

Uma marca registrada do Concurso Miss Mundoalém do reconhecimento global e da honra de representar ideais incomparáveis ​​de beleza e caridade, está a icônica coroa concedida ao vencedor.

Esta coroa não é apenas um capacete, mas um símbolo de excelência, herança e um sonho que transcende fronteiras. A coroa Miss Mundo 2024, desenhada pela conceituada empresa japonesa Mikimotoé uma obra-prima que resume o espírito do concurso.

O desenho do Coroa de Miss Mundo está impregnado de simbolismo e luxo. No centro da sua estética está um impressionante globo azul, significando o alcance universal e o espírito inclusivo da organização Miss Mundo. Ao redor deste globo estão seis ramos feitos de ouro branco, cada um representando os continentes do mundo, uma homenagem à irmandade global que o concurso promove.

Esses ramos são adornados com um requintado arranjo de pérolas e diamantes, apresentando uma fascinante interação de luz e cor que reflete a diversidade e a unidade dos participantes.

Quanto vale a coroa de Miss Mundo?

A funcionalidade da coroa é tão impressionante quanto a sua estética, apresentando uma base removível que garante um ajuste perfeito ao vencedor de cada ano, um detalhe cuidadoso que ressalta a ênfase do concurso na individualidade e graça.

Introduzida na edição de 2017, esta iteração do Coroa de Miss Mundo carrega um valor estimado de US$ 100.000, um valor que fala do artesanato, dos materiais e do peso simbólico que possui.

No entanto, o valor da coroa vai além do seu valor monetário. É uma prova do legado duradouro e do significado cultural do Concurso de Miss Mundo. A propriedade da coroa original permanece com a organização Miss Mundo, uma política que reflete o status da coroa como um emblema perpétuo dos ideais do concurso.

A atual Miss Mundo tem a honra de usar esta magnífica peça durante todo o seu mandato, após o qual recebe uma réplica para guardar, garantindo que a memória e a mensagem do seu reinado continuem a inspirar.

O Coroa de Miss Mundo, com sua rica história e design complexo, é mais do que um acessório; é um farol de esperança, beleza e unidade na diversidade. Enquanto o Miss Mundo 2024 concurso se desenrola na Índia, a coroa aguarda seu próximo portador, pronta para adicionar outro capítulo à sua ilustre história.