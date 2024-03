Quanto dinheiro Alcaraz ganha por ganhar o título de Indian Wells?

Carlos Alcaraz derrotou o russo Daniel Medvedev em dois sets 6-7 e 1-6 na final de Indian Wells, onde o espanhol teve que se recuperar de uma desvantagem de 3-0 no primeiro set.

O espanhol, que não vencia um torneio desde que foi coroado em julho no gramado de Wimbledon, empata os 13 títulos conquistados por seu compatriota Nico Almagro.

Uma invasão de abelhas suspende a partida de tênis entre Alcaraz e Alexander ZverevTwitter

Quanto dinheiro Alcaraz ganha depois de vencer Indian Wells?

A importância de um torneio como o Indian Wells Masters 1000 tem um prêmio se você ganhar o título. Alcarazpor repetir a vitória no deserto californiano, leva para casa um cheque de 1.100.000 dólares (1.014.601 euros), curiosamente, o espanhol recebeu menos dinheiro do que na edição anterior já que em 2023, o murciano embolsou 1.262.220 dólares, pelo que ele tem 162.220 dólares a menos.

Essa é a mesma quantia que Cada Swiatekcampeã na categoria feminina, ganha.

Daniel Medvedev e Maria Sakkarifinalistas do sorteio de singulares, ganham 585 mil dólares (539.583 euros).

A próxima parada do tênis é o Miami Open (20 a 31 de março). O prêmio em dinheiro do segundo Masters 1000 do calendário é exatamente o mesmo do Indian Wells.