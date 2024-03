Quatro titulares de Houston cometem falta e acertam um lance livre crucial em um jogo bizarro do torneio da NCAA

EUum jogo que parecia inacreditável demais para ser verdade, o Pumas de Houston mantiveram a temporada viva e avançaram no Torneio da NCAAespancamento Texas A&M 100-95 na prorrogação.

Houston teve um Vantagem de 12 pontos faltando dois minutos para o final, antes que o caos se instalasse em várias formas. O Aggies não poderia faltarHouston errou lances livres e virou a bolae Anderson Garcia acertar um campainha incrível para forçar OT.

Os pumas viram quase toda a equipe titular foi eliminada até o final do jogo. Quatro dos cinco titulares dos Cougars terminaram o jogo no banco, e o quinto jogador estava a um de se juntar a eles. Outra prorrogação poderia ter sido o fim de sua sequência, mas Houston aguentou para realizar algo que não era feito desde 1987.

Os Aggies acabaram atirando em um 45 lances livresem comparação com 30 de Houston. Texas A&M lutou para sair da linha, porém, apenas fazendo 29 dos seus 45.

Ryan Elvin avança para Houston

Na prorrogação, All-American Jamal Shead sujo, forçando a passagem Ryan Elvin no jogo para fazer o passe dentro de campo e chutar apenas quinto e sexto lances livres da temporada.

Elvin errou o primeiro, mas acertou o segundo. Houston parou na posse de bola seguinte por quatro faltando 17 segundos para o fim, então viu o jogo terminar vencer por cinco.

Foi um dos jogos de basquete universitário mais dramáticos do ano e um tanto semelhante ao Oregon x Creighton jogo de sábado à noite, que foi uma montanha-russa.

Houston enfrentará agora Duque no Doce 16na noite de sexta-feira após a conclusão do Estado da Carolina do Norte vs Marquette.