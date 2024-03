Que horas é Ohio x Iowa? Canal de TV, onde assistir online, programação do jogo NCAAW

TO jogo Iowa Hawkeyes x Ohio State Buckeyes ocorrerá no domingo, 3 de março, às 13h horário do leste dos EUA. O jogo que quebrou recordes de preços de ingressos contará com o último jogo da escolha número 1 da WNBA, Caitlin Clark, com os Hawkeyes em casa, onde ela será expulsa com os aplausos dos fãs.

Quando e que horas é Ohio x Iowa?

Iowa Hawkeyes x Ohio State Buckeyes ocorrerá no domingo, 3 de março, às 13h (horário do leste dos EUA).

O estado de Ohio é atualmente o número 2, enquanto Iowa é o número 6, ambos fazem parte de Os Dez Grandes do Basquete Universitário Feminino.

Enquanto isso, Caitlin Clark decidiu ingressar na WNBA e não continuará seu último ano em Iowa, de acordo com uma entrevista coletiva que deu na quinta-feira. Seu último jogo será em casa, na Carver-Hawkeye Arena, em Iowa City, Iowa.

Onde assistir online?

Fox e transmissão no Aplicativo Fox Sportsporém, para quem não baixou o aplicativo, existem outras opções como Fubo ou DirecTV Stream.

Estatísticas e detalhes pré-jogo antes do jogo Iowa Hawkeyes x Ohio State Buckeyes

De acordo com as estatísticas, Iowa tem uma média de 92,7 pontos por jogo em comparação com os Buckeyes que permitem apenas 62,1, os Buckeyes, Iowa podem marcar 30,6 pontos a mais. Enquanto isso, Ohio State marca 80,4 pontos por jogo, apenas 9 pontos a mais que a média 71,4 que Iowa permite.

Iowa lidera a média de pontuação da equipe com pontuação 92,7 pontos por jogo, enquanto Ohio State está em 130º lugar em pontos marcados em todo o país, com apenas 6,2 por jogo.