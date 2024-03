Que horas é O’Malley x Vera 2 e onde você pode assistir a luta do UFC 299 amanhã?

Tseu próximo sábado anuncia a tão esperada revanche entre o campeão peso galo Sean O’Malley e o sexto colocado, Marlon Veraprestes a roubar os holofotes no UFC 299.

Já em agosto de 2020, esses dois combatentes se enfrentaram na luta co-principal do UFC 252. Inicialmente, ‘Suga’ afirmou domínio dentro do octógono, apenas para ser derrotado por nocaute técnico aos 4:40 do primeiro round, saindo da arena em uma maca devido a uma lesão no tornozelo.

Venha 9 de março, O’Malley defenderá seu título pela primeira vez, enfrentando o único adversário que já o superou. Um triunfo é fundamental para o lutador americano, não só para garantir o seu campeonato, mas também para exigir a retribuição do passado, conquistando assim maior respeito dentro da divisão.

No entanto, o caminho para a vitória será árduo, com a formidável coragem de Vera evidente para todos verem.

Além disso, ‘Chito’ contará com fervoroso apoio no Kaseya Center, como evidenciado por uma multidão de latinos na recente coletiva de imprensa, declarando apoio inequívoco ao equatoriano no que promete ser um evento histórico para o esporte latino-americano, segundo o UFC local na rede Internet.

O que foi dito?

Dirigindo-se à mídia, ‘Suga’ exalava confiança, prometendo triunfo.

“Deixe-o mirar em minhas pernas como quiser. Vou mirar na cabeça dele”, declarou o lutador, inflexível em conquistar a vitória por nocaute desta vez, enfeitado com seu traje excêntrico, sua marca registrada, ostentando cabelos de inspiração chinesa tingidos em tons de azul e rosa. .

Por outro lado, Vera estava otimista sobre suas próprias chances.

“O Equador reivindicará o seu primeiro campeão mundial”, impulsionado pelo apoio esmagador da comunidade latina.

Quando acontecerá a luta e onde você poderá assisti-la?

O O’Malley x Vera O confronto está marcado para o UFC 299, no Kaseya Center, neste sábado, 9 de março.

As preliminares começam às 18h ET, com o card principal se desenrolando às 22h ET. Os telespectadores nos Estados Unidos podem acompanhar a ação no ESPN+ PPV do card principal, enquanto as preliminares serão transmitidas pela ESPNEWS, ESPN Deportes e ESPN+.

As preliminares iniciais estão disponíveis exclusivamente no ESPN+ e no UFC Fight Pass.